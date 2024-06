Shin Megami Tensei 5 Vengeance: Slipknot gewährt Einblick in die inneren Dämonen

Nachdem wir heute bereits von Metallica in „Fortnite“ berichten konnten, bleiben wir doch direkt mal im Metal. Denn in einem neuen Video zu dem morgen erscheinenden Rollenspiel „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ können wir einige der Jungs von Slipknot erleben.

Clown, Eloy und New Guy sprechen über ihre Masken und das Thema der eigenen Identität. Dafür wurden auch die Köpfe einiger Dämonen aus „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ in Masken verwandelt. Somit können wir bereits Gurulu, Daemon und Loup-Garou sehen.

Werft also einen Blick in die tiefe Gefühlswelt der Mitglieder von Slipknot, die selbst mit ihren inneren Dämonen gekämpft haben und diese nach außen tragen.

Der Nahobino zieht es in Vengeance in die Dämonenwelt

In „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ werdet ihr wiederum in die Rolle des Nahobino schlüpfen, der sich einer Übermacht an Dämonen gegenüberstellen darf. Die Dämonenwelt vermischt sich immer stärker mit der Menschenwelt und so werden auch die Übergriffe immer häufiger.

Als Nahobino begebt ihr euch in die Dämonenwelt und bringt den Kampf vor deren Haustür. Aber ihr könnt euch die Zuneigung verschiedenster Dämonen auch selbst sichern und sicherstellen, dass sie an eurer Seite kämpfen. Dadurch solltet ihr euch ein starkes Team zusammenstellen, um die verschiedenste Bossgegner niederstrecken zu können. Schließlich kann das Rollenspiel durchaus einige schwierige Passagen mit sich bringen.

Im Gegensatz zu dem eigentlichen Hauptspiel, das Ende 2021 exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, wird „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ ein zweites alternatives Szenario mit einer neuen Geschichte bieten. Dabei sind dann auch neue Orte, Dämonen und mehr enthalten.

Das „Buch der Vergeltung“ wird die Rache der Gefallenen erzählen. Die Qadištu, eine rätselhafte Gruppe von Dämonen, haben eigene Pläne und werden alles versuchen den Protagonisten ins Chaos zu stürzen. Somit können sich die Spieler auf neue Geschichten erwarten.

„Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ erscheint am 14. Juni 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC.

