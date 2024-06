Fortnite: Metallica tourt auf der Battle Stage

Holt die Kutte aus dem Schrank, lasst die Haare frei und schreit beim nächsten „Fortnite“-Abend ein tiefdröhnendes „Yeah“ in den Raum. Denn ich mag es kaum schreiben, aber niemand Geringeres als die Thrash Metal-Urväter James, Kirk, Lars und Robert, auch bekannt als Metallica, sind ab sofort in dem Battle Royale-Shooter enthalten.

Am 22. und dem 23. Juni 2024 wird bestimmten Zeiten auf dem Entdecken-Bildschirm von „Fortnite“ ein immersives Musikerlebnis zur Verfügung stehen. Unter dem Namen „Metallica: Fuel. Fire. Fury“ kann man sechs Songs der legendären Band erleben, wobei das Gameplay die Musik entsprechend unterstreichen soll. Das Erlebnis ist 30 Minuten lang und kann mit bis zu vier Spielern genossen werden. Folgende Zeiten wurden offiziell bestätigt:

Samstag, 22. Juni 2024

20:00 Uhr MESZ

23:00 Uhr MESZ

05:00 Uhr MESZ (am Folgetag)

Sonntag, 23. Juni 2024

16:00 Uhr MESZ

20:00 Uhr MESZ

23:00 Uhr MESZ

Allerdings werden die vier Ikonen auch in den Kampf ziehen. Die PvP-Battle-Bühne wird bis zum Ende der vierten Saison zur Verfügung stehen. In diesem musikalischen Free-For-All können sich 16 Spieler miteinander messen.

Fight Fire With Fire

Passend dazu wurde auch ein neuer Festival Pass veröffentlicht, der sowohl einen kostenlosen als auch einen Premium-Belohnungsweg mit sich bringt. Darüber schaltet ihr auch die Outfits „James Hetfield“, „Kirk Hammett“, „Robert Trujillo“ und „Lars Ulrich“ frei.

Des Weiteren kann man Metallica auch in „LEGO Fortnite“ zum Leben erwecken. Bis zum 21. Juli 2024 kann man besondere Aufträge abschließen, um James‘ Snakebyte-ESP-Gitarre und Roberts Warwick-M72-Bass freizuschalten.

Im Battle Royale werdet ihr wiederum Ride the Lightning-Gitarren finden können. Mit ihnen werdet ihr einen Blitzbogen am Himmel erzeugen über den eure Teammitglieder reisen und dann auf den Boden knallen können. Zudem erscheint in jeder Runde eine schwebende Metallica-Loot-Insel am Himmel, auf der ihr euch Beute schnappen könnt. Einen Emote sowie einen Ladebildschirm könnt ihr euch ebenfalls freischalten.

Am 18. Juni 2024 findet auch der Metallica Cup im Battle Royale statt. Sichert euch den Emote „Glockenschlag“ und zeigt in „Fortnite“ für wen die Glocke geschlagen hat. In einem dreistündigen Zeitfenster könnt ihr in eurer Region an bis zu zehn Matches teilnehmen und so viele Punkte wie möglich verdienen.

Und auch damit sind die neuen Inhalte noch nicht abgedeckt. Denn auch in „Rocket Racing“ könnt ihr die neue Strecke Thrash-Kurs spielen. Verdient euch also auch auf dieser Heavy Metal-lastigen Strecke neue Belohnungen.

Im Shop stehen wiederum die Puppet Masters-Outfits der vier Bandmitglieder zum Kauf bereit. Jedes Outfit wird auch einen entsprechenden LEGO-Stil mit sich bringen. Darunter finden sich auch einige Jam-Songs, die aus dem reichhaltigen Portfolio der Band stammen. Dementsprechend könnt ihr euch „One“, „Enter Sandman“, „Fuel“, „Master of Puppets“, „Ride the Lightning“, „The Unforgiven“ und „Wherever I May Roam“ sichern. In der nächsten Zeit sollen auch weitere Metallica-Songs nachgereicht werden.

Alle weiteren Details zu den neuen Inhalten von „Fortnite“ kann man auf der offiziellen Seite und in unserer Themenübersicht entdecken.

