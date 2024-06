Fallout 76: Skyline Valley-Update inkl. Patchnotes veröffentlicht

Bethesda Softworks und Bethesda Game Studios haben ein neues Update für das Online-Rollenspiel „Fallout 76“ veröffentlicht. Das „Skyline Valley“-Update bringt einige neue Inhalte mit sich, die man ab sofort genießen kann.

Ein neues Gebiet in Fallout 76

Unter anderem haben die Entwickler die Karte erweitert, sodass man gen Süden nach Skyline Valley reisen kann. Dort führt es einen in das Herz des Shenandoah Nationalparks. Ihr werdet alles daran setzen, um die Geheimnisse des stets tobenden Sturms aufzudecken, der die Region in Schatten hüllt.

Darüber hinaus wurde eine neue Questline in „Fallout 76“ eingeführt, mit der ihr den wahren Standort der Vault 63 aufdecken könnt. Dabei werdet ihr neue Charaktere kennenlernen und auch das Schicksal der Bewohner der Vault 63 bestimmen.

Im Weiteren kann man sich auch an einem neuen öffentlichen Event versuchen, in dem man den aufregenden Sturmjägern helfen kann, die sich ein Bild von dem Sturm machen möchten. Ihr müsst sie vor den Elementen, den Verlorenen und den elektrogeladenen Kreaturen schützen.

Ein neuer regionaler Bossgegner wird den Ödländern auch einige Probleme bereiten. Man wird die Kräfte bündeln müsse, um diese Gefahr auszumerzen. Die bereits erwähnten Verlorenen sind übrigens eine neue Art an Ghouls, die elektrisch geladen sind und wahnsinnig wurden.

Allerdings haben die Entwickler auch einige weitere Updates für „Fallout 76“ geplant. Unter anderem hat man begonnen das Kampfsystem zu überarbeiten, indem man mit dem Update die Kreaturen und die Waffen verändert hat.

Wenn ihr die konkreten Änderungen nachvollziehen möchtet, die Bethesda Game Studios an „Fallout 76“ vorgenommen hat, dann solltet ihr auf der offiziellen Seite vorbeischauen. Die Entwickler haben die vollständigen Patchnotes bereitgestellt, um sämtliche Anpassungen vorzustellen.

„Fallout 76“ erschien im Oktober 2018 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Zu Beginn hatte das Abenteuer mit zahlreichen technischen und auch inhaltlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, die die Entwickler in all den Jahren nach und nach ausgemerzt hatten.

Weitere Meldungen zu Fallout 76.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren