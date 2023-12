GTA 6: Ex-Rockstar-Entwickler erklärt, warum die PC-Version später kommt

Für die PC-Fraktion war es enttäuschend zu hören, dass „GTA 6“ vorerst nur für PS5 und Xbox Series X/S herauskommt. Möglicherweise müssen sie sich deshalb bis ins Jahr 2026 gedulden, bis sie den Action-Blockbuster spielen können.

Nun veröffentlichte Mike York ein Video, in dem er ausführlich erklärt, warum Rockstar erst später eine PC-Version veröffentlicht. Seiner Schilderung zufolge möchte sich der Spielepublisher auf die Plattform konzentrieren, die am meisten Verkäufe einbringt.

Jeder spielt PlayStation

Der Grund ist also schlicht und ergreifend die Beliebtheit der PlayStation: Die meiste Zeit, vor allem in der Vergangenheit, war die PlayStation der Renner. Die PlayStation war die Konsole schlechthin. Sie hat sich meist besser verkauft als jede andere Konsole. Jeder spielt PlayStation.“

Dem fügte York hinzu, wie die Entwicklung des Vorgängers abgelaufen ist. Das Entwicklerteam habe sich damals auf die PS3-Version fokussiert, aber gleichzeitig den Port für die Xbox 360-Version entwickelt. Auch hier widmete sich Rockstar erst nach dem Release der PC-Fassung, die schließlich im April 2015 erschien. Rund einundeinhalb Jahre mussten PC-Gamer also warten.

Warum eine Portierung für den PC so lange dauert? York erklärt: „Einer der Hauptgründe, warum eine PC-Portierung so lange dauert, ist die unterschiedliche Architektur und die unterschiedlichen Komponenten.“

Im Anschluss geht er etwas näher darauf ein, warum die PC-Entwicklung so viel schwieriger ist. Die PS5 und die Xbox Series X/S haben jeweils die selbe Architektur und die gleiche Grafikkarte, während PCs aus völlig unterschiedlichen Komponenten bestehen. Deshalb müsse auf dem PC viel mehr getestet werden.

„Und es gibt eine Menge Dinge, die schief gehen können, wenn man die PC-Portierung veröffentlicht, weil sie eben nicht von Millionen von Leuten getestet wurde. Sie wurde nur von tausend Leuten auf der Arbeit getestet. Man kann es also nur bis zu einem gewissen Punkt bringen“, so der Entwickler.

Prioritäten müssen gesetzt werden

Nachfolgend spricht York über die fehlende Geduld der Spieler. Am liebsten wollen sie die Portierung sofort haben, wofür die Entwicklerteams aber meist nicht groß genug sind. Deshalb müssen Prioritäten gesetzt werden. Fraglich ist hier allerdings, ob einem Premium-Entwickler wie Rockstar wirklich die Ressourcen fehlen, um eine PC-Version simultan herauszubringen.

„Was wird sich am besten verkaufen?“, fragt der Entwickler. „Nun, höchstwahrscheinlich ist es die PlayStation. Also stecken wir unsere ganze Energie in die PlayStation, dann in die Xbox und dann in den PC.“

Ein paar Worte an die Kritiker

Gegen Ende richtete sich York noch an die Kritiker. Er fordert sie dazu auf, den Entwicklern keine negativen Nachrichten zu schreiben. Denn die Entwicklung sei „sehr kompliziert“, weshalb sie Rockstar einfach die notwendige Zeit gewähren sollten.

Mike York schließt seine Erklärung mit folgenden Worten ab: „Lasst die Entwickler wissen, dass es in Ordnung ist, sich Zeit zu lassen, damit sie euch das bestmögliche Spiel liefern können.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zum Spiel:

Letzte Woche reagierte Mike York bereits auf den Enthüllungstrailer von „GTA 6“. Dabei versicherte der ehemalige Mitarbeiter von Rockstar New England, dass die Endversion des Open-World-Spiels genauso gut wie im Trailer aussehen wird.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren