GTA 6: Unsere Erwartungen an Rockstars Open-World-Spektakel – Analyse

Die Gaming-Welt steht Kopf! Der Trailer zu „GTA 6“ wurde bereits Stunden vor dem offiziellen Termin geleakt. Also zog Rockstar Games nach und veröffentlichte den rund 90 Sekunden langen Ankündigungsfilm frühzeitig.

Inzwischen hat das Video allein auf dem offiziellen YouTube-Kanal über 80 Millionen Aufrufe und verschafft Rockstar-Games neue Abonnenten in Millionenhöhe. Das Spiel erscheint 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S und kommt damit zwölf Jahre nach „Grand Theft Auto 5“ auf den Markt.

Interessant: Bislang gibt es keine weiterführenden Informationen über eine mögliche PC-Version oder über eine Fortsetzung des überaus erfolgreichen „GTA Online“. Stattdessen serviert uns Rockstar Games zunächst eine hübschen Appetizer mit jeder Menge Anspielungen, Momenten und Hinweisen auf die Spielwelt und ihrer Charaktere. Wir haben genau hingeschaut und liefern euch unsere Eindrücke und Erwartungen.

Neue, alte Spielwelt

In „GTA 6″ geht es ein Mal mehr nach Vice City, Leonida – also der Miami-Variante von „Grand Theft Auto“. Im Gegensatz zum Klassiker „GTA: Vice City“ spielt der sechste Teil allerdings in der Gegenwart – gut zu erkennen an Smartphones, Social-Media und anderen modernen Gameplay-Elementen. Offensichtlich sind auch die Rückbezüge auf bekannte „GTA“-Marken wie beispielsweise Pißwasser-Bier.

Vice City ist weiterhin geplagt von Kriminalität und anderen Problemen. In Nachrichtensendungen wird u.a. über marodierende Motorradgangs berichtet. Auch die Tierwelt bleibt nicht Außen vor: Im Trailer sehen wir etwa Delfine und Haie im Meer, Vögel am Himmel und natürlich den Alligator im Supermarkt.

Das Setting wirkt erneut herrlich abwechslungsreich und lädt förmlich zu langen Erkundungstouren durch die Städte, aber auch durch die Außengebiete und die an den Everglades orientierten Sumpfgebiete ein. Im Trailer beeindruckte zudem die extrem lebendige Spielwelt: Schaut mal, wie viele Menschen sich am Strand tummeln und wie viele Autos auf den Straßen unterwegs sind. Sollte Rockstar Games dieses Niveau auf der PlayStation 5 halten, dann wäre das wirklich beeindruckend.

Natürlich wird es auch spannend sein zu sehen, wie sich die Spielwelt mit der Zeit verändert: Wie anders geht es etwa bei Dunkelheit zu? Und gibt es vielleicht gar Zeitsprünge oder gar Ereignisse innerhalb der Geschichte, durch die sich die Umgebung massiv verändert? Rockstar Games zeigte in der Vergangenheit, dass man gerne mit den Erwartungen der Community spielt, nur um diese später zu übertreffen. Genau damit rechnen wir!

(Mindestens) zwei Hauptcharaktere in GTA 6

Der Trailer entführt uns gleich zu Beginn in ein Gefängnis. Dort sehen wir eine junge Frau, die nachdenklich in den Hof der Einrichtung blickt. Eine Mitarbeiterin des Gefängnisses spricht sie mit dem Namen Lucia an und fragt sie: „Wissen Sie, warum Sie hier sind?“ Die Angesprochene kontert das mit „Pech gehabt?“

Aus den bislang gezeigten Szenen ist nicht klar, zu welchem Zeitpunkt der Geschichte dieser Dialog stattfindet. Wie, wann und ob Lucia aus dem Knast entkommt, ist bislang noch nicht klar.

Lucia kennt auch das Innenleben eines Gefängnisses.

Zu einem späteren Zeitpunkt allerdings lernen wir ihren Weggefährten Jason kennen. Die beiden ziehen maskiert durch einen Supermarkt und scheinen diesen zu überfallen. Darauf lässt zumindest die darauffolgende Szene schließen, in der die beiden in einem Muscle-Car um eine Kurve brettern.

Interessanterweise beschwört Lucia im Bett das Vertrauen zwischen sich selbst und ihrem Partner. Das wiederum deutet für uns darauf hin, dass die Verbindung der beiden noch sehr frisch ist und sie sich erst kürzlich durch widere Umstände kennengelernt haben.

Bereits im Vorfeld der Ankündigung gab es immer wieder Gerüchte darüber, dass „GTA 6“ ein an „Bonnie & Clyde“ angelehnte Ganovenpärchen in den Mittelpunkt rückt. Diese scheint sich zu bewahrheiten. Wir erwarten hier das komplette Programm: Unfreiwillige Zusammenarbeit, Formierung eines guten Teams, Liebesgeschichte, Verrat und jede Menge Drama.

Auch wird es wahrscheinlich Phasen geben, in denen die beiden nicht „aufeinander hängen“. Abzuwarten bleibt, ob wir wie in „GTA 5“ zwischen den Charakteren wechseln können und ob sie sich spielerisch voneinander unterscheiden werden.

Die Frage bleibt auch: Wieso geraten Lucia und ihr Kollege eigentlich auf die schiefe Bahn und wozu benötigen sie die Kohle? Funktionen wie das Kaufen von Autos oder gar Gebäuden wären hier mehr als wünschenswert. In Sachen Bewaffnung lässt das bislang veröffentlichte Bildmaterial kaum Rückschlüsse zu: Wir sehen hier Handfeuerwaffen und Sturmgewehre, hoffen und erwarten aber auch erweiterte Waffen-Anpassung und -Individualisierung.

Autos, Boote und auch Flugzeuge

Der Fuhrpark ist für jedes „Grand Theft Auto“ entscheidend. Im bislang veröffentlichten Bildmaterial gibt es bereits erste Hinweise auf die Vielfalt der Vehikel. Auf den Straßen erkennen wir Muscle-Cars, Familienkutschen, Geländewagen, Offroad-Trucks, Pick-Ups, Sportwagen und die aus „GTA Online“ bekannten Lowrider.

Zu Wasser sehen wir Speed-Boats und Jet-Skis sowie Yachten und Frachtschiffe. Und in der Luft kleinere Flugzeuge und auch Hubschrauber.

An Fahrzeugen mangelt es in „GTA 6“ nicht.

Spannend: Im Trailer sind neben den besagten Motorrad-Gangs auch Bilder des Thrillbilly Mud Clubs zu sehen. Dabei handelt es sich wohl (freundlich formuliert) um ein Offroad-Spektakel. Wir könnten uns hier sowohl einen Strang an Nebenmissionen als auch Ingame-Turniere vorstellen. Auch scheint es eine lokale Tuner-Szene zu geben, die sich zu Burnouts und anderen Events trifft. Auch diese Subkultur wird „GTA 6“ mit Sicherheit aufgreifen und thematisieren.

Bemessen am Funktionsumfang früherer „GTA“-Teile erwarten wir für den nächsten Ableger erweiterte Tuning-Optionen und vor allem weitere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.

GTA 6: Radiosender, Social-Media und TV

Zu „Grand Theft Auto“ gehören Radiosender und Lizenzmusik. Und genau das wird mit Sicherheit auch der sechste Teil liefern. Wenig überraschend sind auch der Humor und der Freak-Faktor in „GTA 6“ enorm hoch: Von der twerkenden Ghetto-Braut mit ausladendem Hinterteil bis zum verrückten Hinterwäldler ist mal wieder alles mit dabei, was das Land der ungeahnten Freiheiten zu bieten hat.

GTA 6 FAQ: Release-Zeitraum, Plattformen, Setting und mehr

Auffällig ist die im Trailer häufig präsentierte Einblendung von Social-Media-Kanälen und TV-Übertragungen: Da gibt es Live-Übertragungen im Tik-Tok-Stil und klassische News-Sendungen, die aber ebenfalls stark durch Social-Einblendungen durchzogen sind.

Was deutet Rockstar Games mit den Social Media- und Bodycam-Einblendungen an?

Angesichts der Bodycam-Aufnahmen sind wir noch unsicher: Baut Rockstar Games hier vielleicht First-Person-Missionen aus der Bodycam-Sicht mit in das Spiel ein? Das 2024 erscheinende Shooter Projekt „Unrecord“ machte sich ja zuletzt mit diesem Konzept und fotorealistischer Grafik einen Namen.

Aber jetzt seid ihr dran: Was sind eure Erwartungen und Wünsche für „GTA 6“ und welche Elemente aus dem Trailer waren für euch die interessantesten? Schreibt es jetzt in die Kommentare!

