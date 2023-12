GTA 6: Endgültiger Look wie im Trailer, versichert früherer Mitarbeiter

Der Animator Mike York hat sowohl an „GTA 5“ als auch an „Red Dead Redemption 2“ gearbeitet. Sechs Jahre lang war er bei Rockstar New England beschäftigt.

Mittlerweile hat er einen eigenen Reaction-Kanal auf YouTube, wo er wenig überraschend zuletzt auf den Enthüllungstrailer zu „GTA 6“ reagiert hat. Dabei hat er ein paar interessante Äußerungen getätigt.

Wie es sich anfühlt, an einem „Grand Theft Auto“-Spiel zu arbeiten? York erklärt: „Als ich an GTA 5 gearbeitet habe, wusste ich, dass es etwas Besonderes werden würde. Wenn man an dem Spiel arbeitet und als Animator an verschiedenen Zwischensequenzen arbeitet, bekommt man ein Gefühl dafür. Alle anderen wissen noch nicht, dass das Spiel so cool sein wird, und genau so fühlen sie sich jetzt drüben bei Rockstar.“

Konsolen-Hardware wird an die Grenzen gebracht

Im Laufe des Trailers geht York auf verschiedene Details ein. Alle davon würden zeigen, wie Rockstar Games die Current-Gen-Konsolen „mit dem Detailgrad an die Grenzen bringen wird.“

„Ich bin wirklich beeindruckt, wie weit sie die Grafik für eine In-Game-Version dieses Spiels bringen. Oft sieht man Cinematics, das ist hier nicht so. Wenn man dieses Spiel spielt, wird es wirklich so aussehen“, versichert der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter.

Auch zu den „hunderttausenden von Animationen“ verlor York ein paar Worte. Er meint, man wisse nie, was der Hauptcharakter als Nächstes tun wird. Deswegen müsse das Team dem Spieler mit all diesen Animationen entgegenkommen. Zudem betont er die Wichtigkeit der verschiedenen Animationen und Modelle, um die Welt einzigartig und lebendig zu gestalten.

Die Reaktion von Mike York auf den Trailer könnt ihr euch zum Schluss selbst ansehen. Reactions zur Enthüllung gibt es haufenweise, doch vor allem die Anmerkungen eines früheren Rockstar-Entwicklers sind überaus interessant zu hören.

