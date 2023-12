GTA 6: Tom Pettys „Love is a Long Road“ bekommt Megaschub

Der erste "GTA 6"-Trailer bricht Rekorde und verhilft Tom Pettys "Love Is A Long Road" zu neuen Höhen. Auf Spotify rotiert der Zähler. Dort können Fans zudem einen GTA-Radio-Stream genießen.

Dass der erste Trailer zu “GTA 6” die Community in Wallung bringt und einem Großereignis gleichkommt, war abzusehen. Dennoch ist es eine Überraschung, dass das Video in wenigen Stunden die jahrelangen Zugriffe auf den ersten “GTA 5”-Clip in den Schatten stellen konnte.

Zwei Tage nach der Freischaltung sind es 116 Millionen Aufrufe, 9,7 Millionen Likes und mehr als 777.000 Kommentare – allein beim Originalvideo auf dem Youtube-Kanal von Rockstar Games.

Der Trailer war auch übergreifend ein voller Erfolg, nachdem der ehemalige Rekordhalter Mr. Beast innerhalb von 24 Stunden ganze 59,4 Millionen Aufrufe seines Videos „Every Country On Earth Fights For $250.000“ erzielen konnte.

Tom Pettys „Love is a Long Road“ profitiert

Der erste “GTA 6″-Trailer wird musikalisch von Tom Petty begleitet, der seinen Song „Love Is A Long Road“ beisteuern durfte.

Das Musikstück ist alles andere als neu und wurde bereits im Jahr 1989 veröffentlicht. Doch mit dem neusten Rockstar-Trailer wurde der Song einem neuen Millionenpublikum bekannt, was auf Spotify den Zähler rotieren ließ.

So gab Spotify gegenüber BBC Newsbeat bekannt, dass die Streams für den Titel seit der Veröffentlichung des “GTA 6”-Trailers im Wochenvergleich um 36.979 Prozent zulegen konnte.

Der Track kommt damit auf mehr als elf Millionen Streams auf Spotify. Und auch auf den verschiedenen Nicht-Spotify-Diensten wie Apple Music, YouTube Music, Amazon Music und Co dürfte der Song einen deutlichen Schub haben.

Grand Theft Auto Radio als Playlist

Zurück zu Spotify: Rockstar hat sich mit dem Streaming-Dienst zusammengetan, um eine offizielle Playlist für “Grand Theft Auto” bereitzustellen. Diese Liste enthält verschiedene Musikstücke aus der Serie und erstreckt sich über etwa sechs Stunden.

Musiker wie ZZ Top, Dr. Dre, Megadeth und viele andere Bands und Solokünstler sind vertreten. Nachfolgend – bzw. direkt auf Spotify – können die Songs gestartet werden:

GTA 6 und der Aktienkurs von Take-Two

Kurz nach der Veröffentlichung des “GTA 6”-Trailers kam die Meldung auf, dass der Aktienkurs des Publishers Take-Two empfindlich eingebrochen sei. Auch über die möglichen Gründe wurde spekuliert. Am Ende liegen sie auf der Hand: Auslöser waren offenbar übernervöse Anleger und technische Systeme.

Tatsächlich zuckte der Aktienkurs von Take-Two am großen Trailertag kurz nach unten, allerdings nur um wenige Prozent, bevor es gleichermaßen steil nach oben ging. Er liegt längst wieder auf demselben hohen Niveau wie kurz vor dem Trailer-Release.

GTA 6: Endgültiger Look wie im Trailer, versichert früherer Mitarbeiter

Im Monatsverlauf konnte ein Kurszuwachs von rund 13,5 Prozent erzielt werden. In den vergangenen zwölf Monaten waren es sogar plus 50 Prozent. Damit ist der Höchststand von Anfang 2021 aber noch lange nicht erreicht.

