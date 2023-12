GTA 6: Easter Eggs und Hinweise im ersten Trailer – Special

Das lange Warten hat endlich ein Ende, denn Rockstar Games zeigt den ersten Trailer des kommenden Blockbuster-Titels „Grand Theft Auto 6“. Im 91 Sekunden langen Video können wir erste Einblicke in die Spielwelt Vice City im fiktiven US-Staat Leonida erhaschen. Nachfolgend möchten wir mit euch einen genaueren Blick auf den „GTA 6“-Trailer werfen und ein paar Easter Eggs sowie mögliche Hinweise beleuchten.

Bekannte Marken

An verschiedenen Stellen des Videos können langjährige Fans der Spielereihe bekannte Markennamen erspähen. Hierzu zählen unter anderem der Bekleidungshersteller Sessanta Nove aus „GTA 5“ sowie zahlreiche aus vorherigen Ablegern der Franchise bekannte Biermarken.

Sessanta Nove ist mit dabei, wie das Bikinioberteil verdeutlicht.

Mit dabei: Patriot Beer („GTA 4“ & „5“), Pißwasser Nein (u.a. „Grand Theft Auto: China Town Wars“) und Logger Beer (u.a. „GTA: San Andreas“). Mit Logger Dreich wird nun auch eine neue Light-Version angeboten. Das Wort „Dreich“ stammt übrigens aus dem Schottischen und lässt sich mit „langweilig“ oder „trostlos“ übersetzen. Wirklich überzeugt scheint die Brauerei dementsprechend wohl nicht von ihrem Produkt zu sein.

Eine andere neue Biermarke, die sich ebenfalls im Video versteckt, scheint indes auf den Namen „Pindayho“ zu hören. Dies spielt sehr wahrscheinlich auf das spanische Wort „pendejo“ an. Das wiederum kann mit „Idiot“, „Trottel“ oder auch „Arschloch“ übersetzt werden.

Ein vertrauter Fernsehsender

Fans der Rockstar Games-Spielemarke werden sicherlich auch den Nachrichtensender Weazel News wiedererkannt haben. Hierbei könnte es sich um eine Parodie des US-Senders Fox News handeln. Dieser ist bekannt für eine sehr konservative Ausrichtung, was – ausgehend von dem Streifen im Logo – auch auf Weazel zutreffen könnte. Allerdings scheint das Entwicklerstudio angesichts des Namens keine allzu hohe Meinung von der Nachrichtenanstalt zu haben.

Unfälle dieser Art werden in „GTA 6“ keine Seltenheit sein. Und Weazel News ist mitunter live dabei.

Der fiktive TV-Sender kam in den vergangenen Jahren bereits in verschiedenen „GTA“-Games vor. Hierzu zählen unter anderem „Liberty City Stories“ sowie die letzten beiden Hauptableger der Franchise, „Grand Theft Auto 4“ und „Grand Theft Auto 5“.

Treibt der „Florida-Joker“ in GTA 6 sein Unwesen?

Da wir gerade beim Thema Nachrichtensendungen sind: Im „GTA 6“-Trailer ist ebenfalls ein Mann mit vielen Tattoos im Gesicht, an seinem Hals und dem oberen Bereich seiner Brust zu sehen. Zudem trägt er auffällige lila Haare. Das Vorbild für diesen Charakter könnte der sogenannte „Florida-Joker“ sein.

Lawrence Sullivan diente offenbar als Vorlage.

Hierbei handelt es sich um den echten Kriminellen Lawrence Sullivan, der 2017/2018 im US-Bundesstaat für Unruhe sorgte. Er wurde sowohl 2017 als auch 2018 für eher unspektakuläre Verbrechen verhaftet.

Ziemlich spektakulär war dafür sein Aussehen. Sullivan hatte zum damaligen Zeitpunkt grün gefärbte Haare und ein stark tätowiertes Gesicht, was Ähnlichkeiten mit der von Heath Ledger dargestellten Version des DC-Bösewichts in „The Dark Knight“ hatte.

GTA 6: Endgültiger Look wie im Trailer, versichert früherer Mitarbeiter

Aktuell lässt sich natürlich noch nicht sagen, ob sich Rockstar Games wirklich von Sullivans Äußerem inspirieren ließ und ob der im Trailer zu sehende Charakter eine größere Rolle im Open-World-Abenteuer spielen könnte. Undenkbar erscheint es allerdings nicht.

Vice City in Leonida

Nachdem seit geraumer Zeit Gerüchte um eine Rückkehr nach Vice City kursierten, bestätigt der erste „Grand Theft Auto 6“-Trailer den Schauplatz. Darüber hinaus ist offiziell, dass die von Miami inspirierte Stadt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida liegt. Dieser ist sehr offensichtlich von Florida inspiriert und Leonida verdankt seinen Namen sehr wahrscheinlich dem spanischen Konquistador Juan Ponce de León, der als Entdecker Floridas gilt.

In „GTA 6“ geht es zurück nach Vice City in Leonida, wo nicht nur das Großstadtleben auf Spieler wartet.

Auch in den immer wieder im Video zu sehenden Social-Media-Einblendungen verstecken sich verschiedene Verweise auf das reale Florida. Der Bundesstaat hat den Ruf, als Heimat vieler verrückter Menschen zu dienen. Ein Umstand, auf den der Username „PlanetLeonidaMan“ anspielen dürfte. Ein weiterer Clip beginnt indes mit den Worten „Only in Leonida“, was wiederum sehr deutlich auf den Spruch „Only in Florida“ anspielt.

Bekannte Locations

Da wir gerade bei Florida sind: Verschiedene Locations im „GTA 6“-Trailer sind von bekannten Orten im US-Bundesstaat inspiriert. Hierzu gehören unter anderem Orte, die von den Florida Keys oder auch den Everglades inspiriert worden zu sein scheinen. Dem Video gelingt es ziemlich gut, das Gefühl zu vermitteln, in Florida unterwegs zu sein und weckt immer wieder Erinnerungen an bekannte Crime-Filme und -Serien wie „Miami Vice“.

Apropos Everglades: Im Video sind mehrere Tiere zu sehen, auf die wir im Open-World-Actionspiel treffen können. Hierzu gehören unter anderem Alligatoren, Flamingos sowie Hunde. Es wirkt so, als könnte uns eine deutlich lebendigere Fauna erwarten und womöglich nutzt Rockstar Games die Erfahrungen, die das Studio mit dem Wild West-Epos „Red Dead Redemption 2“ sammeln konnte – womöglich sogar inklusive verschiedener Aktivitäten wie Jagen?

Auch die Tierwelt in „GTA 6“ scheint recht üppig zu sein.

Zu den aus „Vice City“ bekannten Locations, die im Video zu sehen sind, gehören etwa Kelly County, Stockyard Downtown, Vice Beaches, der Vice City International Airport und Vice Keys. Fans des Open-World-Klassikers dürften sich wohl wie zuhause fühlen.

Rideout Customs?

Des Weiteren scheint auch Tuning eine Rolle in „Grand Theft Auto 6“ zu spielen. Im Video ist ein Auto mit einem Aufkleber zu sehen, auf dem „Rideout Customs“ steht. Es könnte sein, dass dies auf den Namen eines Shops verweist, in dem wir unsere Fahrzeuge tunen können.

Womöglich sogar unseren Cheetah! Dieses bekannte Auto war seit „GTA 3“ in jedem Hauptteil der Open-World-Spielereihe dabei und erfreut sich auch innerhalb der Community großer Beliebtheit.

Nachdem das Design des Wagens zuletzt eher an einen Ferrari Enzo angelehnt zu sein schien, wirkt es zumindest im Trailer so, als würden sich die Entwickler diesmal wieder mehr am eher „klassischen“ Look des Ferrari Testarossa orientieren.

Zudem sind im Trailer andere bekannte „Grand Theft Auto“-Wagen wie der Gauntlet Hellfire, der Pfister Comet S2 oder ein Carbonizzare zu erkennen.

Ein erster Blick auf verschiedene Aktivitäten?

Ein weiterer Teil des Clips sind Locations, denen wir in „GTA 6“ wohl einen Besuch abstatten dürfen. Hierunter befinden sich ein Nachtclub sowie ein Stripclub. Auch verschiedene Events sind zu sehen, an denen wir womöglich im fertigen Spiel teilnehmen könnten.

Der Thrillbilly Mud Club ist dabei, was für Spieler eine recht matschige Gelegenheit werden dürfte.

Neben klassischen Straßenrennen ist im Trailer eine kurze Szene vom Thrillbilly Mud Club zu sehen, in dem es – wie der Name bereits vermuten lässt – ziemlich matschig zur Sache gehen dürfte. Ob uns neben gewöhnlichen Straßenrennen hier eventuell Offroadrennen erwarten?

Auf jeden Fall dürfte Leonida ein großer Spielplatz werden, an dem wir uns in verschiedenen Aktivitäten austoben können!

Lucias Prison Break?

Weitere Details liefern die Hauptcharaktere Lucia und Jason. Der Trailer bestätigt zuvor kursierende Gerüchte rund um ein Gangsterpärchen, das im Rahmen einer von Bonny und Clyde inspirierten Story stehen soll. Am Ende des kurzen Videos sehen wir beide unter anderem beim Überfall auf einen kleinen Schnapsladen, in den sie mit Mundtüchern und ausgestreckten Pistolen hineingehen.

Lucia ist im Video in einem Gefängnis zu sehen. Ist es der Anfang der Geschichte, eine Zwischenstation oder eine Rückblende?

Szenen vom Anfang des „Grand Theft Auto 6“-Trailers zeigen Protagonistin Lucia jedoch noch im Gefängnis. Es sind Ausschnitte, die womöglich den Beginn der Story darstellen. Lucia erklärt, sie würde hinter Gittern sitzen, da sie „Pech“ gehabt habe.

GTA 6 FAQ: Release-Zeitraum, Plattformen, Setting und mehr

Womöglich hat einer ihrer Partner während eines Coups einen Fehler begangen, der sie die Freiheit gekostet hat. Denkbar wäre, dass sie zum Start des Spiels aus dem Gefängnis ausbricht.

Dies würde zumindest zu einer Theorie passen, die auf einigen frühen Leaks zum kommenden Rockstar Games-Blockbuster basiert. Ob wir uns gewissermaßen auf eine spielbare „Prison Break“-Mission freuen dürfen?

Überfälle und Polizeieinsätze?

Da wir gerade das Thema Überfälle angerissen hatten: Es erscheint durchaus möglich, dass wir im Rahmen verschiedener Story-Missionen selbst mit Lucia und/oder Jason auf Diebeszug gehen dürfen. Teils spektakulär inszenierte Raubzüge gab es bereits in vorherigen „GTA“-Games. Und dass sie auch in „Grand Theft Auto 6“ eine bedeutende Rolle spielen dürften, legten diverse Leaks der vergangenen Monate und Jahre nahe.

Verbrechen zahlen sich offenbar aus. Und auch erste kriminelle Aktivitäten sind im „GTA 6“-Trailer zu sehen.

Wo Räuber umherziehen, sind bekanntlich Cops nicht allzu weit. Im Trailer sehen wir in einem kurzen Ausschnitt einen Polizeieinsatz, der aus der Perspektive einer Bodycam gefilmt wurde. Dieser kleine Clip muss nichts zu bedeuten haben. Doch womöglich könnte die Perspektive der Polizei, die sich auf der Suche nach unserem Verbrecherpärchen befindet, eine größere Rolle im Rahmen der Story-Kampagne des Games spielen.

Ein kleiner Fingerzeig auf den Sänger

Untermalt wird der erste „GTA 6“-Trailer vom Song „Love Is A Long Road“ des Sängers Tom Petty aus dem Jahr 1989. In einer Einstellung im Video kann ein Sticker mit dem Schriftzug „Petty Forever“ erspäht werden, der auf den Künstler anspielt. Ein netter kleiner Fingerzeig der Spieleschmiede auf den Sänger.

„Grand Theft Auto 6“ befindet sich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung. Der Release des Open-World-Actionspiels ist gegenwärtig für 2025 geplant.

Welche Details sind euch im ersten „GTA 6“-Trailer noch aufgefallen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren.

