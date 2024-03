GTA 6: „Nie etwas Wichtigeres“ – Rettungsschirm der Videospielbranche?

2024 wird für die Videospielindustrie ein schwieriges Jahr. Doch Erlösung ist in Sicht, wie der Circana-Analyst Mat Piscatella hervorhebt. "GTA 6" sieht er als den vielleicht wichtigsten Impuls der Videospielgeschichte an.

Die COVID-19-Pandemie sorgte auf dem Videospielmarkt für einen großen Boom, der die Geschäfte der Publisher beflügelte und für Rekordumsätze sorgte. Doch dabei blieb es nicht und Games verloren nach den Lockdowns für viele Leute wieder an Relevanz.

Ein neuer Impuls muss her. Und er befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung. Laut Mat Piscatella, Analyst bei Circana, ist der Launch von “GTA 6” für die gesamte Branche wichtig – und vielleicht sogar wichtiger als je zuvor.

Nie etwas Wichtigeres als GTA 6-Release?

Die Aussage von Piscatella ist Teil einer Analyse des US-Videospielmarktes, der nach der COVID-19-Hochphase weiter schrumpft. Der Analyst rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang von zwei Prozent, wobei es sich um eine optimistische Einschätzung handelt. Etwas pessimistischer betrachtet könnten es sogar mehr als zehn Prozent werden.

Laut Piscatella sind die Rückgänge allerdings kein dauerhafter Zustand. Schon 2025 werde die Branche einen neuen Schub erhalten. Auslöser seien eine bessere Finanzierung und eben auch der Launch von “GTA 6”. Für die Videospielindustrie habe es „wahrscheinlich“ nie etwas Wichtigeres gegeben.

“Das wird ein hartes Jahr”, so Piscatella mit Blick auf die kommenden Monate. “Aber wenn man sich das Jahr 2025 ansieht, wenn die Zinssätze sinken und das Geld für Entwickler und Publisher ein wenig freier fließt, dann sollte der Entwicklungszyklus wieder einen Schub bekommen.“

Vor allem der Rockstar-Blockbuster sei entscheidend: “Wir werden vor allem mit GTA 6 einen neuen Schub an Interesse bekommen. Wahrscheinlich gab es in der Branche noch nie etwas Wichtigeres zu veröffentlichen, also bloß kein Druck.”

Tatsächlich wird “GTA 6” die gesamte Branche beflügeln, da es mehr als nur ein Spiel ist. Die Rockstar-IP kommt einem Phänomen gleich, das voraussichtlich wochenlang die Schlagzeilen dominiert und medienübergreifend Interesse weckt – wie schon der Ende 2023 veröffentlichte Trailer.

Neue Spieler werden den entscheidenden Impuls bekommen, eine Konsole zu kaufen. Und schon vor Wochen hieß es, dass “GTA 6” und die angeblich in diesem Jahr erscheinende PS5 Pro voneinander profitieren können:

Zurück zum langfristigen Trend

Rückblickend auf die COVID-19-Jahre und den Zeitraum danach spricht Piscatella von einem “merkwürdigen” Zeitraum, der Boom und Rückgänge dicht beieinander brachte.

“Es waren sehr merkwürdige fünf Jahre in diesem Markt, vom großen Boom über die Hardware-Knappheit bis hin zum Abflauen des Engagements. Aber es ist eine Sache, bei der wir zum langfristigen Trend zurückgekehrt sind”, so der Analyst.

Laut seiner Ansicht sollte die Branche damit beginnen, der Rückkehr zur Normalität zu folgen und auf das Jahr 2025 zu blicken. Es könnte für die Videospielindustrie wegweisend sein.

Wann genau “GTA 6” auf den Markt kommt, ließen Rockstar Games und Take-Two bisher offen. Offiziell ist lediglich von einem Launch im Verlauf des kommenden Jahres die Rede – vermutlich eher später als früher.

