US-Markt: Wenig Spiele – Analysten sprechen von einem harten Jahr für die Videospielbranche

In einem aktuellen Bericht wagten die Analysten von Circana einen Ausbick auf die Entwicklung, die der US-Markt für Videospiele im Jahr 2024 aller Voraussicht nach durchmachen wird. Vor allem die fehlenden großen Titel könnten der Branche zu schaffen machen und für sinkende Umsätze sorgen.

In den vergangenen Wochen machte die Videospielbranche vor allem mit zahlreichen Entlassungen und Studioschließungen von sich reden. Selbst Größen wie PlayStation, Xbox oder Electronic Arts waren vor umfangreichen Sparmaßnahmen nicht gefeit.

Geht es nach den Marktforschern von Circana, dann wird sich auch der US-Markt für Videospiele in diesem Jahr negativ entwickeln. Vor allem der Mangel an großen Spielen mache der Branche 2024 zu schaffen. Dies wiederum könnte laut Circana-Analyst Mat Piscatella dazu führen, dass die Umsätze des US-Videospielmarkts im laufenden Jahr um bis zu zehn Prozent einbrechen.

„Im Moment ist mein optimistischster Ausblick ein Rückgang um etwa zwei Prozent“, sagte Piscatella. „Wenn man anfängt, etwas pessimistischer zu blicken, sieht man einen Rückgang um etwa zehn Prozent.“

„Es herrscht so viel Unsicherheit, wenn man sich die Verkaufsdaten ansieht oder die Prognose für dieses Jahr anstrebt. Bezüglich der Hardware herrscht Unsicherheit. Es besteht Unsicherheit über den Content. Wer zum Teufel macht die Spiele?“

Analyst spricht von unsicheren Zeiten

Beispielweise erscheint ein „GTA 6“ erst im Jahr 2025. Erschwerend kam hinzu, dass Sony Interactive Entertainment kürzlich bekannt gab, im Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) keine Titel basierend auf den hauseigenen Blockbuster-Marken veröffentlichen zu wollen.

„Helldivers 2 und Palworld haben zu Beginn des Jahres viel geleistet. Aber wir stehen im Vergleich zum letzten Jahr mit Hogwarts Legacy, das ein riesiger Erfolg war, vor einer Herausforderung“, so der Analyst weiter. „Also brauchen wir ein weiteres Spiel neben Helldivers und Palworld, um zu versuchen, das zu erreichen, was Hogwarts letztes Jahr geschafft hat.“

Piscatella fügte hinzu: „Das Unsicherheitsniveau in diesem Jahr ist wahrscheinlich das höchste, an das ich mich erinnern kann. Und ich bin seit 2005 dabei. Vor allem die Unsicherheit darüber, was uns ins Ziel bringen wird. Denn es wurden nicht diese großen Spiele angekündigt, die wir kennen.“

Ein weiterer Faktor sind laut Piscatella die Gerüchte, dass der Nachfolger der Switch möglicherweise bis 2025 auf sich warten lässt. Dies könnte in Kombination mit der Tatsache, dass immer mehr Spiele digital verkauft werden, vor allem den Einzelhandel vor ein herausforderndes Jahres stellen.

„Der Einzelhandel musste wirklich clever werden, und auf der physischen Seite des Geschäfts geht es weiter zurück“, heißt es abschließend. „Da es in diesem Jahr keine neue Nintendo-Hardware gibt, wird es noch schneller gehen, weil Nintendo in Bezug auf physisch/digital gerade an der 50:50-Grenze steht.“

„Bei den anderen ist der digitale Anteil deutlich höher.

