GTA 6: Release später als erwartet? Analysten und Ubisoft melden sich zu Wort

Offiziell spricht Take-Two von einem "GTA 6"-Release im Jahr 2025. Neuste Prognosen deuten an, dass der Launch eher später als früher angedacht ist. Und auch der Florida-Joker meldete sich mal wieder zu Wort.

“GTA 6” kommt 2025 auf den Markt, gaben Take-Two und Rockstar Games im Dezember des vergangenen Jahres bekannt. Damit erstrecken sich die Möglichkeiten über zwölf Monate, auch wenn eine Veröffentlichung in den ersten und letzten Wochen des Jahres weniger plausibel klingt.

Selbst die Wedbush Securities-Analysten Nick McKay und Michael Pachter zerbrechen sich derzeit den Kopf darüber, welchen Release-Plan Take-Two und Rockstar Games für “GTA 6” haben könnten. Denn der neuste Geschäftsbericht des Publishers enthält einen möglichen Hinweis.

GTA 6 nicht vor April 2025?

Take-Two korrigierte mit dem neusten Geschäftsbericht die Prognose für das nächste Geschäftsjahr (FY25). Es erstreckt sich von April dieses Jahres bis März 2025 und wird der Einschätzung von Take-Two zufolge weniger Umsätze als zuvor erwartet einbringen.

In einer Research Note mit dem Titel „$7 Billion Means No GTA in FY:25“ erklärten die Analysten daraufhin: „Wir können nur vermuten, dass GTA 6 aus dem FY25 herausgerutscht ist, in Übereinstimmung mit unserer früheren Erwartung.“

Die Einnahmen von Take-Two sollen im kommenden Geschäftsjahr bei etwas mehr als sieben Milliarden US-Dollar liegen, was weit entfernt von den zuvor geschätzten acht Milliarden US-Dollar ist.

“Der Rückgang macht uns fast sicher, dass GTA 6 nicht im nächsten Geschäftsjahr erscheinen wird. Wir haben jedoch keinen Grund zu glauben, dass das Spiel aus dem Kalenderjahr 2025 herausgerutscht ist“, so die Analysten weiter.

Take-Two deutete im vergangenen Jahr mit hohen Umsatz-Prognosen an, dass das erste Quartal 2025 als möglicher Release-Zeitraum auserkoren wurde.

Ubisoft setzt sich mit Grand Theft Auto 6 auseinander

Wann genau “GTA 6” auf den Markt gebracht wird, ist auch für andere Publisher von großer Bedeutung. So gilt es, Geschäftspläne zu erstellen, die große Spieleveröffentlichungen der Konkurrenz berücksichtigen.

Darauf angesprochen, wie Ubisoft über das kommende Spiele-Lineup denkt, betonte der CEO Yves Guillemot, dass die Ankunft des Rockstar-Spiels auch von der positiven Seite wahrgenommen werden sollte.

“Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass jedes Mal, wenn es eine große Veröffentlichung wie GTA gibt, mehr und mehr Leute zurück in die Branche kommen. Und das hilft auch anderen Spielen, sich zu verkaufen“, so die Einschätzung.

Mit den Spielen, die parallel zur ersten Veröffentlichung von “GTA 5” auf den Markt kamen, konnte der französische Publisher laut Guillemot gute “Einnahmen und Gewinne” erzielen.

Dennoch schaut sich Ubisoft die Veröffentlichungspläne rund um “GTA 6” genau an und glaubt, dass der Titel “näher an unserem Geschäftsjahr ’26 als an unserem Geschäftsjahr ’25 liegen wird”.

Damit deutet auch Guillemot an, dass “GTA 6” erst für April 2025 oder später geplant ist, was mit dem offiziellen Veröffentlichungsfenster von Take-Two übereinstimmt und in Einklang mit den jüngsten Analysten-Prognosen steht.

Was meint ihr? Wann wird „GTA 6“ auf den Markt gebracht?

Florida-Joker hat neue Preisvorstellung

Auch der Florida-Joker meldete sich mal wieder zu “GTA 6” zu Wort und machte Rockstar Games ein neues Angebot. Er möchte den Entwickler nicht mehr aufgrund des auf seinem Ebenbild basierenden Charakters verklagen und wiederholte seinen Wunsch, der Figur seine Stimme zu leihen.

Zuvor wollte er vom Entwickler mehrere Millionen US-Dollar Schadensersatz haben, da er – bzw. eine fast identische Figur – widerrechtlich im ersten Trailer zum kommenden Rockstar-Hit aufgetaucht sei. Später drohte er damit, den verurteilten Rockstar-Hacker zu befreien und mit ihm gemeinsame Sache zu machen.

In einem neuen Tiktok-Video zeigte sich der Florida-Joker, der eigentlich Lawrence Sullivan heißt, genügsamer und nannte eine deutlich reduzierte Preisvorstellung.

“Zeigt mir 50.000 oder 100.000 Dollar. Lasst mich den Charakter sprechen, lasst mich zu den Meet-and-Greets gehen, wenn das Spiel veröffentlicht wird, signieren, Fotos mit den Fans machen. Komm schon, wir machen weltweit Schlagzeilen, in jedem Blog. Jeder Nachrichtensender hat über das Spiel berichtet. Jeder weiß, wer ich bin, glaub mir. Also GTA, Rockstar, wir müssen reden“, so Sullivan, der sich ebenfalls darüber beklagt, dass er von Rockstar Games ignoriert wird.

Und er legte noch eine Schippe obendrauf: „Ich mache das Spiel relevanter. Die Leute wollen es spielen. Ich bin der Grund, warum das Spiel im Moment so angesagt ist.“

