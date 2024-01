GTA 6: Woke-Clowns und größtes Spiel aller Zeiten – Ned Luke im Interview

„GTA 6“ wird ein ziemlicher Brocken und die Videospielbranche viele Jahre beeinflussen. Auch der am Vorgänger beteiligte Ned Luke glaubt an einen riesigen Blockbuster. In einem Interview widmete er sich ebenfalls den Woke-Clowns dort draußen.

Ned Luke, der Sprecher und Darsteller des „GTA 5”-(Mit)Protagonisten Michael, ist schon vor dem Launch ein großer Fan des Nachfolgers „GTA 6“. In einem Interview mit IGN gab er eine Prognose ab und lobte die weibliche Hauptfigur Lucia.

Während des Interviews stellte Luke zunächst fest, dass der erste „GTA 6”-Trailer eine Mischung aus dem düsteren Ton von „GTA 4“ und der humorvollen Atmosphäre von „GTA 5“ verspricht.

„Es gibt so viel Komik“, so Luke zum 2013 veröffentlichten „GTA 6”-Vorgänger. „Komik ist verdammt hart. Drama nicht, zumindest für mich vom schauspielerischen Standpunkt aus gesehen. Ich denke, dass dieses Ding, dem Trailer nach zu urteilen, ein bisschen schwerer sein wird als unseres. Es sieht so aus, als ob all die Komik und all die Verrücktheit von außen kommen wird, und all diese Nebencharaktere.“

Das größte Spiel aller Zeiten und Woke-Clowns

Dass der kommende Rockstar-Titel in die Videospielgeschichte eingehen wird, verdeutlichten bereits die Statistiken zum ersten Trailer. Doch Luke legte im Interview noch eine Schippe obendrauf.

„GTA 6 wird das größte Spiel aller Zeiten sein“, so seine Enschätzung. Ebenfalls kommentierte der Schauspieler die Kritik an der weiblichen Hauptfigur. Denn einmal sehen einige Zeitgenossen darin einen neuen Woke-Vorstoß.

„Es gibt eine Menge dieser Clowns hier, die sagen: Rockstar wird woke, sie beugen sich dem Wokeness der Welt. Zunächst einmal gab es in der Vergangenheit schon andere weibliche Protagonisten, aber offensichtlich nicht in einem so großen Spiel wie diesem“, meint der Darsteller von Michael.

Gleichzeitig hob er hervor, dass Lucia eine ziemlich knallharte Frau ist und perfekt in die Welt von „Grand Theft Auto“ passt: „In der letzten Szene, in der sie reingestürmt kommen, sah sie einfach knallhart aus. Und das Coole daran war, dass sie den Weg vorgab. Sie hat die Tür aufgestoßen und Jason war hinter ihr.“

Laut Luke könne das dahin gehend interpretiert werden, dass sie die große Nummer ist und er mit ihr zusammen sein wird.

Rockstar Games geht davon aus, „GTA 6“ irgendwann im Verlauf des Jahres 2025 auf den Markt bringen zu können. Welchen Zeitraum der Entwickler anstrebt, ist noch offen. Doch auch der Vorgänger sollte bereits im Frühjahr 2013 erscheinen und wurde zuvor in den September 2013 verschoben.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren