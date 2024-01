GTA 6: Florida Joker will nun „seinen“ Charakter synchronisieren

Der erste Trailer zum kommenden „GTA 6“ brach im vergangenen Dezember nicht nur sämtliche Rekorde. Er sorgte auch für Ärger bei Lawrence Sullivan, der auch als „Florida-Joker“ bekannt ist. Sullivan will nämlich sich selbst in einem NPC erkannt haben, der in einer kurzen Szene in dem Trailer gezeigt wurde.

In mehreren Videos beschwerte sich Sullivan daraufhin darüber, dass sein angebliches Abbild ohne seine Einwilligung für „GTA 6“ genutzt wurde. Er drohte Take-Two und Rockstar erst mit einer Klage über 2 Millionen US-Dollar, die er in den folgenden Tagen wegen „Leiden und Schmerzen“ sowie „Rufschädigung“ auf 5 und dann auf 10 Millionen US-Dollar erhöhte. Nun schlägt der Florida-Joker jedoch neue Töne an.

Sullivan bittet kleinlaut um einen Deal

In einem neuen Video auf TikTok hat sich Lawrence Sullivan erneut an den Publisher Take-Two sowie die Entwickler von Rockstar gewandt. Er wolle „verhandeln“, so Sulllivan, der noch immer darauf besteht, dass für den tätowierten Charakter aus dem Trailer sein Konterfei benutzt wurde. „GTA… wir müssen reden. Ich versuche wirklich nicht, euch zu verklagen, also gebe ich euch einen zusätzlichen Monat.“

Update 6: Florida Joker is now asking Rockstar for a deal to voice his character in GTA 6: “I’m really not trying to sue y’all, but if I got to, I will.” https://t.co/Hse0ABLDaB pic.twitter.com/bAvDLMaUhD — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 23, 2024

„Gebt mir eine Chance, lasst mich dem Charakter eine Stimme geben, gebt mir mehr Handlung im Spiel und gebt mir ein paar Millionen […] lasst uns Geschichte schreiben“, so der „Florida-Joker“ in seinem Clip auf TikTok. Der Influencer gibt an, dass er mit seinen Inhalten noch mehr Aufmerksamkeit für „GTA 6“ generieren würde. „Ihr seht, was ich für das Spiel getan habe. Wir haben es in die Nachrichten geschafft, wir haben es in die Blogs geschafft, jeder berichtet über mich.“

Neben der Klagen auf Schadenersatz hatte Lawrence Sullivan auch damit gedroht, den Hacker, der für den großen „GTA“-Leak verantwortlich war, aus der Psychiatrie befreien zu wollen. Der 18-jährige Hacker wurde zu einem unbefristeten Aufenthalt in einer Spezialklinik verurteilt. Zuvor hatte er angegeben, auch nach seinem Haftaufenthalt kriminell bleiben zu wollen.

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren