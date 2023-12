GTA 6: Hacker will auch nach Gefängnis weiter kriminell bleiben

Im letzten September waren zahlreiche Clips, Bilder sowie weitere Informationen aus der frühen Entwicklung von „Grand Theft Auto 6“ durch einen Leak ins Internet gelangt. Dafür verantwortlich soll der 18-jährige Arion Kurtaj der Hackergruppe Lapsus$ sein, dem dazu noch weitere Straftaten vorgeworfen werden.

Auch wenn der Beschuldigte als psychisch untauglich für den Prozess eingestuft wurde, befand sich der damals 18-jährige seit September 2022 in Haft. Bei einer Anhörung gab seine Psychiaterin kürzlich an, dass Kurtaj auch nach dem Gefängnis wieder zu seinem kriminellen Leben zurückehren will.

Beschuldigter soll Rockstar und andere große Firmen gehackt und erpresst haben

Der beschuldigte Arion Kurtaj erschien kürzlich per Videoschalte zu einer Gerichtsverhandlung. Während dieser Anhörung gab seine Psychiaterin Dr. Claudia Camden-Smith an, dass der Angeklagte während einer Beurteilung seine Absicht bekundet hatte, nach seiner Entlassung zu seinem kriminellen Treiben zurückzukehren. Kurtaj werden zwölf Straftaten vorgeworfen, darunter drei Fälle von Erpressung, zwei Fälle von Betrug sowie sechs Anklagen nach dem Computer Misuse Act.

Der Staatsanwalt Kevin Barry bezog sich bei der Anhörung direkt auf die Leaks zu „GTA 6“: „Dieses Material war höchst vertraulich, da es sich bei dem Spiel um ein milliardenschweres Franchise handelt und der neueste Teil mit Spannung erwartet wird. Er [der Beschuldigte] veröffentlichte einige der gestohlenen Aufnahmen, die während des Hacks erbeutet wurden, in Online-Foren und erpresste Rockstar Games damit, den wertvollen Quellcode, der die Bausteine des Spiels bildet, veröffentlichen zu wollen, wenn sie sich nicht mit ihm in Verbindung setzen würden – vermutlich, um eine Lösegeldzahlung zu besprechen.“

Kurtaj wurde nun für 12 Wochen in ein Krankenhaus eingewiesen, da er an einer psychischen Krankheit leiden soll. Währenddessen haben sich die Entwickler von Rockstar von dem Leak erholt und „Grand Theft Auto 6“ inzwischen offiziell mit einem Trailer angekündigt. Das nächste Spiel der „GTA“-Reihe soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

