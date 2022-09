GTA 6: Mega-Leak mit Gameplay? Videos sollen Rockstar-Blockbuster zeigen

"GTA 6" ist in den sozialen Netzwerken momentan ein großes Thema. Denn zahlreiche Videos wurden veröffentlicht, die den Rockstar-Titel zeigen sollen. Verifiziert wurden die Szenen bislang nicht.

Rockstar Games arbeitet seit längerer Zeit am nächsten „GTA“-Spiel. Einblicke in den kommenden Blockbuster gewährte der Entwickler bislang nicht. Doch sollten sich die mutmaßlich geleakten Gameplay-Videos als authentisch herausstellen, könnte die Enthüllung eines Teils von „GTA 6“ schon am laufenden Wochenende erfolgt sein.

Im Internet (Twitter, Resetera, Youtube) tauchten zahlreiche Videos und Bilder auf, die „GTA 6“ zugeschrieben werden. Gezählt wurden mehr als 90 kürzere und längere Clips, die aus verschiedenen Phasen der Entwicklung stammen sollen.

Bei einem der Videos, das hier euch – falls nicht zwischenzeitlich gelöscht –, trägt der ursprüngliche File-Name den Zusatz „2021-07-12“, was darauf hindeutet, dass zumindest die Aufzeichnung mehr als ein Jahr her ist. Die zugrundeliegende Version des Builds könnte allerdings älter sein und wird selbst dann, wenn die Szenen tatsächlich aus „GTA 6“ stammen, längst nicht dem entsprechen, was später im Handel verweilen wird.

Während einige der Videos nur einen Charakter zeigen, der durch die Gegend läuft, oder einige technische Dinge unter die Lupe nehmen, gibt es in anderen Clips interessante Szenen zu sehen – unter anderem mit einem Bonnie und Clyde-ähnlichem Paar, das im Pulp Fiction-Stil einen Imbiss ausraubt und die Menge kontrolliert, bevor die Polizei eintrifft. Ein anderes Video rückt einen Charakter in den Fokus, der mit einer Pistole in der Hand und einem Gewehr auf dem Rücken herumläuft.

GTA 6 mit Nahverkehrssystem?

Und es kann gemutmaßt werden, dass „GTA 6“ einen fahrbaren Zug als Teil eines oberirdischen Nahverkehrssystems enthalten wird. So ist ein entsprechendes Gefährt in einer Bahnhofsumgebung zu erkennen und kann betreten werden. Mehrere Screenshots zeigen wiederum einen männlichen Protagonisten in einem Stripclub.

Ebenfalls wird berichtet, dass das Material den Codenamen „Americas“ trägt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Rockstar Games‘ kommender Titel einmal mehr irgendwo in Amerika spielt.

Und es gibt noch mehr Hinweise auf die möglichen Locations: In einem Video, das einen Polizisten beim Abfeuern einer Pistole zeigt, ist ein Abzeichen mit der Aufschrift „Ocean Beach Police“ zu sehen, das dem Abzeichen des Miami Beach Police Department ähnelt, während in einem anderen Video auf der Rückseite eines Polizeiautos die Beschriftung V.C.P.D. zu erkennen ist, was den Gerüchten über die Rückkehr von Vice City Rückenwind verleiht.

Angeblich basieren die Videos auf einem Hack, bei dem ebenfalls der Quellcode, Test-Builds und weitere Daten von „GTA 6“ entwendet worden sein sollen. Doch wie erwähnt: Dass es sich beim gezeigten Spiel tatsächlich um „GTA 6“ bzw. um frühe Builds des zu erwartenden Blockbusters handelt, kann momentan nicht zweifelsfrei beurteilt werden.

Vorherige Gerüchte zu GTA 6:

Offiziell bestätigt wurde bislang nur, dass sich das nächste „GTA“ in Arbeit befindet und eine neue kreative Benchmark setzen soll. Erst kürzlich wurde signalisiert, dass sich Rockstar fortan verstärkt auf den neuen Titel konzentrieren möchte.

Was meint ihr? Stammen die gezeigten Szenen tatsächlich aus „GTA 6“ oder ist es eine ausgeklügelte Fälschung?

Quellen: Gamingintel, Dsogaming, Comicbook, Resetera

