GTA 6: Wird laut Take-Two Interactive „eine neue kreative Benchmark setzen“

Nachdem lange Zeit als sicher galt, dass die Entwickler von Rockstar Games mit den Arbeiten an „GTA 6“ begonnen haben, kündigte Take-Two Interactive den neuesten Ableger der populären Open-World-Serie Anfang 2022 auch offiziell an.

Unklar ist leider weiterhin, wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release des ambitionierten Projekts zu rechnen ist. Auch im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts ging Take-Two Interactive diesbezüglich nicht näher ins Detail und untermauerte lediglich ein weiteres Mal, dass Rockstar Games eifrig an der Fertigstellung von „GTA 6“ arbeitet.

Gleichzeitig verspricht das Unternehmen, dass es Rockstar Games um nicht weniger als eine neue kreative Benchmark für die Serie an sich sowie die komplette Unterhaltungsindustrie gehen wird.

Andere Projekte zugunsten von GTA 6 pausiert?

Take-Two-CEO Strauß Zelnick dazu: „Da die Entwicklung des nächsten Eintrags in der Grand Theft Auto-Reihe bereits in vollem Gange ist, ist das Team von Rockstar Games entschlossen, erneut kreative Maßstäbe für die Serie, unsere Branche und die gesamte Unterhaltung zu setzen, so wie es das Label mit jeder seiner Hauptveröffentlichungen getan hat.“

Zuletzt erreichte uns das Gerücht, dass Rockstar Games nicht nur an „GTA 6“, sondern darüber hinaus an Remastered-Versionen der beiden Titel „GTA 4“ beziehungsweise „Red Dead Redemption“ gearbeitet hat. Allerdings sollen sich die Verantwortlichen des Studios dazu entschlossen haben, die Arbeiten an den beiden Neuauflagen zunächst zu pausieren, um sich voll und ganz der Fertigstellung von „GTA 6“ widmen zu können. Bisher wollten sich allerdings weder Take-Two Interactive noch Rockstar Games zu diesen Gerüchten äußern.

Als sicher gilt nur, dass „GTA 6“ noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat, was dafür sprechen würde, dass der neueste Ableger der Kult-Reihe nur noch für den PC sowie die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S und nicht mehr für die alten Plattformen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One veröffentlicht wird.

