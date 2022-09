GTA 5: Rockstar zeigt den Abspann – und konzentriert sich auf GTA 6

Rockstar hat seiner Webseite kürzlich einen Dank an die Entwickler von „GTA 5“ und „GTA Online“ hinzugefügt. Auf der Seite sind jetzt die Namen der Mitarbeiter zu lesen, die von der ersten Veröffentlichung von „GTA 5“ im Jahr 2013 bis zum heutigen Tag an dem ungemein beliebten Titel mitgearbeitet haben.

Nun wird gemunkelt, dass das Studio mit dem Zeichen eine Art Abschied von dem Spiel nimmt und das Ende von „GTA 5“ andeuten will. Rockstar arbeitet derzeit an dem Nachfolger „GTA 6“, über den aber offiziell noch nichts bekannt ist.

Deutet Rockstar denn Abschied von „GTA 5“ an?

In der letzten Woche hatte Rockstar die umfangreiche „Danke“-Seite zu seiner Website hinzugefügt. In den „Credits“ werden alle Mitarbeiter erwähnt, die in den mittlerweile über zehn Jahren an „GTA 5“ und „GTA Online“ mitgearbeitet haben.

„Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online sind das Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Anstrengungen unseres weltweiten Teams“, heißt es in einer Mitteilung von Rockstar am Anfang der Seite. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die zu diesen Spielen beigetragen haben, von ihrem ursprünglichen Start im Jahr 2013 bis zum heutigen Tag.“

Warum Rockstar nun eine solche Seite online stellt, ist nicht ganz klar. Einige Webseiten munkeln, dass sich die Entwickler langsam von „GTA 5“ verabschieden wollen, um bald mit dem Nachfolger „GTA 6“ weiterzumachen. Zu „Grand Theft Auto 6“ gibt es schon seit geraumer Zeit Gerüchte, Rockstar hat die Arbeiten an dem neuen Spiel aber erst im Februar offiziell bestätigt. Wann der neue Teil der „GTA“-Reihe erscheinen soll, ist noch nicht klar. Der Insider und Leaker Tom Henderson glaubt jedoch an einen Release in 2024 oder 2025.

