GTA 6: Entwicklung läuft auf Hochtouren, bestätigt Rockstar Games

Die Veröffentlichung von "GTA 6" scheint in greifbare Nähe zu rücken. Der Titel wurde heute erstmals in einem Blogpost von Rockstar Games erwähnt.

„GTA 5“ und der Online-Part werfen seit vielen Jahren eine Menge Geld ab und dominieren regelmäßig die Jahrescharts. Ein Nachfolger des Blockbusters aus dem Hause Rockstar Games scheint daher keine Notwendigkeit zu sein. Dennoch befindet sich „GTA 6“, oder wie der nächste Teil auch immer heißen mag, längst in Arbeit.

Entwicklung „in vollem Gange“

Rockstar Games hat heute offiziell bestätigt, dass sich das nächste „Grand Theft Auto“-Spiel in der Entwicklung befindet. Die Produktion sei nicht nur in der Anfangsphase, wie der Entwickler in einem Blog-Post betonte, sondern weiter fortgeschritten.

„Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA 5 wissen wir, dass viele von euch uns nach einem neuen Teil der Grand Theft Auto-Serie gefragt haben. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es immer unser Ziel, das bisher Erreichte deutlich zu übertreffen. Und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Serie in vollem Gange ist“, so Rockstar Games. „Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir soweit sind…“

Während die laufende Entwicklung von „GTA 6“ niemanden vom Hocker hauen dürfte, sondern eher die Frage aufkommen lässt, wann der Titel auf den Markt kommen wird, konnte sich Rockstar Games nicht dazu durchringen, wirkliche Details zum Spiel zu verraten. Doch Gerüchten zufolge erwartet euch eine sich entwickelnde Karte im Stil von „Fortnite“.

Es ist davon auszugehen, dass „GTA 6“ von mehreren Rockstar-Studios entwickelt wird. Auch bei vorangegangenen Produktionen wie „Red Dead Redemption 2“ wurde auf diese Strategie gesetzt.

Eine Überraschung ist es nicht, dass Rockstar Games ein neues „GTA“ herausbringen wird. Immerhin ist es das Zugpferd der Erfolgsschmiede und des Publishers Take-Two, dessen Aktienkurs seit einigen Monaten heftige Ausschläge hat. Nach der heutigen Bekanntgabe von Rockstar Games ging es schlagartig nach oben.

„GTA 5“ ist ein Spiel, das sich bis heute mehr als 155 Millionen Mal verkauft hat und noch immer erfolgreich ist. Im März des laufenden Jahres werden weitere Verkäufe hinzukommen. Denn es ist der Monat, in dem „GTA 5“ als neue Version für die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht wird, während eine eigenständige Ausgabe von „GTA Online“ ebenfalls zu diesem Zeitpunkt erscheinen soll.

