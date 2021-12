GTA 6: Chaotische Entwicklung? Baldige Ankündigung wäre laut Analyst ein schlechtes Zeichen

Während sich die Entwickler von Rockstar Games weiterhin vornehm zurückhalten, wollte die Gerüchteküche in den vergangenen Monaten immer wieder mögliche interne Details aus der Entwicklung in Erfahrung gebracht haben.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt aktuell der Analyst und Insider „AccNGT“. Via Twitter berichtet dieser von einer „chaotischen Entwicklung“, die dazu führen könnte, dass sich „GTA 6“ in verschiedenen Bereichen zu einer Enttäuschung entwickelt. Erschwerend komme hinzu, dass die Spieler skeptisch werden sollten, wenn Rockstar Games beziehungsweise Take-Two Interactive Anfang 2022 Nägel mit Köpfen machen und „GTA 6“ offiziell ankündigen sollten.

Für die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Analysten spricht die Tatsache, dass sich „AccNGT“ in der Vergangenheit des Öfteren durch sein Insider-Wissen hervortat. Beispielsweise berichtete er schon vor der offiziellen Ankündigung durch Quantic Dram von „Star Wars: Eclipse“. Im Fall von „GTA 6“ ist allerdings unklar, woher der Analyst und Insider seine Informationen bezogen haben möchte.

Neu sind die Gerüchte um eine möglicherweise chaotische Entwicklung nämlich nicht. Zuletzt spekulierte Chris Klippel, ein Redakteur des „Rockstar Mag“, auf Basis der ihm vorliegenden Fakten, dass die Entwicklung von „GTA 6“ alles Andere als rund lief. Allerdings gilt hier hervorzugeben, dass es sich eben nur um die Gedankengänge von Klippel und nicht etwa interne Details aus der Entwicklung handelte.

Erschwerend kommt hinzu, dass „AccNGT“ nicht über seine Quellen sprach. Somit ist unklar, ob er sich bei seinen Angaben in der Tat auf neue Erkenntnisse bezieht, die ihm zugespielt wurden, oder ob er einfach nur die Aussagen von Chris Klippel beziehungsweise des „Rockstar Mags“ aufgriff.

Genießt die Aussagen von „AccNGT“ daher erst einmal mit der nötigen Vorsicht – die korrekten Vorhersagen der Vergangenheit hin oder her.

About #GTAVI #GTA6

– Some people don’t realize how chaotic the development is.

– I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

– If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried.

— AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021