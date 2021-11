GTA 5: Anhaltende Verkäufe lassen GTA 6 in weite Ferne rücken

Viele Spieler warten gespannt auf die Ankündigung von „GTA 6“. Doch allzu bald solltet ihr nicht damit rechnen. Denn stattdessen bereitet sich Rockstar Games auf die Veröffentlichung der New-Gen-Version von „GTA 5“ vor. Es ist ein Spiel, das erstmals im Jahr 2013 für die Last-Last-Gen-Konsolen PS3 und Xbox 360 auf den Markt wurde.

Doch warum konzentriert sich der Publisher Take-Two so lange auf ein in die Jahre gekommenes Spiel? Den wahrscheinlichsten Grund liefert einmal mehr der jüngste Geschäftsbericht des Unternehmens, der sich dem am 30. September 2021 beendeten Quartal widmet.

Dem Geschäftsbericht lässt sich entnehmen, dass „GTA 5“ im besagten Quartal, also rund acht Jahre nach dem ursprünglichen Release, fünf Millionen Mal verkauft wurde. Die Gesamtverkäufe konnten damit 155 Millionen Exemplare überschreiten. Und seit der Veröffentlichung im Jahr 2013 hat „GTA 5“ mehr als 6 Milliarden Dollar Umsatz generiert.

Das heißt: „GTA 5“ spült nach wie vor jede Menge Geld in die Kassen der beteiligten Unternehmen, sodass die Notwendigkeit der Veröffentlichung eines „GTA 6“ momentan eher nicht besteht. In jüngsten Gerüchten war ebenfalls die Rede davon, dass sich der Titel in der Entwicklungshölle befindet.

Take-Two meldet gute Geschäftszahlen

Aber auch die restlichen Geschäftsergebnisse von Take-Two Interactive können sich sehen lassen. So meldete das Unternehmen heute einen Umsatz für das zweites Geschäftsquartal (drittes Kalenderquartal), der sowohl die eigenen als auch die Erwartungen der Wall Street übertraf. Die Nettobuchungen beliefen sich auf 984,9 Millionen US-Dollar und lagen damit um drei Prozent höher als vor einem Jahr.

Weitere Meldungen rund um GTA:

Insgesamt deutet laut Take-Two alles darauf hin, dass sich das Mediennutzungsverhalten allmählich auf eine neue Normalität einpendelt. Und obwohl es unter den Höchstständen des letzten Pandemiejahres liegt, haben sich die wiederkehrenden Verbraucherausgaben für Produkte stabilisiert und liegen weiterhin deutlich über dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (Kalenderquartal, das am 31. März 2020 endete). Es war das letzte Quartal vor der Pandemie.

Weitere Meldungen zu GTA 5.