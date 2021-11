GTA 6: Rockstar-Mitgründer äußert seine Erwartungen

Über „GTA 6“ ist so ziemlich nichts bekannt. Fest scheint zumindest zu stehen: Irgendwann werden Rockstar Games und Take Two einen neuen Teil der Milliarden-Dollar-Marke auf den Markt bringen. Bis dahin gilt es, sich in Geduld zu üben oder den Worten von Jamie King zu lauschen.

King, einer der Mitbegründer von Rockstar Games, arbeitet längst nicht mehr bei der Erfolgsschmiede. Allerdings hat er eine grobe Idee davon, in welche Richtung „GTA 6“ gehen könnte. Laut seiner Einschätzung werden künftige Titel nicht ganz so kantig oder lustig werden, wie wir es gewohnt sind.

Kaum Änderungen bei der Spielmechanik

Ebenfalls betonte King, dass er nicht das Gefühl hat, dass sich die Spielmechanik allzu sehr verändern wird. Doch kulturell gesehen gebe es einen Unterschied, was er mit verschiedenen Abgängen des Studios begründet.

„Es würde mich nicht wundern, wenn sich die Tonalität ändert… und wenn es vielleicht nicht ganz so kantig oder lustig ist. Ich denke nur, dass sie vielleicht mehr Gelegenheit haben, etwas Kitschiges zu machen, weil sie das nie tun. Vielleicht auch nicht. Es gibt da eine wunderbare Maschine, die man nur mit viel Mühe vermasseln kann“,, die von offiziellen Bestätigungen natürlich weit entfernt sind.

Rockstar Games hat „Grand Theft Auto 6“ bislang nicht angekündigt, auch wenn in den vergangenen Jahren viele Spekulationen die Runde machten. Eines der jüngsten Gerüchte besagt, dass das Spiel frühestens im Jahr 2025 erscheinen wird und dass es zerstörbare Wolkenkratzer in den Blockbuster schaffen werden.

Während Rockstar Games und Take Two weiterhin auf die Ankündigung eines neuen Teils warten lassen, sorgte die kürzlich für New-Gen-Systeme veröffentlichte „GTA Trilogy“ für betrübte Gesichter. Die Qualität der enthaltenen Spiele war weit unter dem, was die Spieler von Rockstar Games erwartet hatten.

Das Unternehmen entschuldigte sich später für die Mängel. Doch auch das Launch-Desaster beim CD-Projekt-Hype-Titel „Cyberpunk 2077“ lässt befürchten, dass „GTA 6“ nicht zwangsläufig ein auf Hochglanz poliertes Spiel sein muss. Mehr zum unangekündigten Titel erfahrt ihr in unserer „GTA 6“-Übersicht.

