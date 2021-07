GTA 6: Release-Zeitraum auch von Jason Schreier „bestätigt“

Ein paar Jahre lässt das Sequel noch auf sich warten.

„GTA 5“ lässt die Kassen von Take-Two und Rockstar Games weiterhin klingeln, was angesichts der scheinbar unendlichen Geldquelle die Frage aufkommen lässt, ob die Veröffentlichung von „GTA 6“ in den kommenden ein oder zwei Jahren überhaupt sinnvoll ist. Scheinbar nicht. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Quellen zu verstehen gaben, dass nicht mit einem Release vor 2024 oder 2025 gerechnet werden sollte, stimmte dieser Prognose ein weiterer bekannter Insider zu.

In einer Reihe von Tweets erklärte der ehemalige Kotaku-Redakteur Jason Schreier, der mittlerweile bei Bloomberg beschäftigt ist, dass er von seinen Quellen Informationen erhalten habe, sie sich mit den Aussagen des „CoD“-Leakers Tom Henderson decken. Eine Zusammenfassung dieser Informationen. Und basierend auf der Bestätigung von Schreier scheint es tatsächlich darauf hinauszulaufen, dass wir „GTA 6“ nicht vor 2024 oder 2025 sehen werden.

„[Ich weiß nicht] warum jeder denkt, dass ich gesagt habe, dass GTA 6 im Jahr 2023 kommen wird“, so Schreier auf Twitter. „Alles, was Tom Henderson über das Spiel gesagt hat, stimmt mit dem überein, was ich gehört habe.“

Beide Insider konnten sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf aufbauen, sodass diese Aussagen durchaus Gewicht haben.

GTA 6-Map verändert sich offenbar

Auch in Bezug auf den Schauplatz untermauerte Schreier noch einmal eine vorangegangene Aussage. Auf die Frage, ob er alle Details, die Henderson geteilt habe, bestätigen kann, verwies Schreier nur darauf, dass er sich auf den Entwicklungszyklus und die sich entwickelnde Karte bezog.

„Ich weiß nicht, ich habe nicht alles gesehen, aber es ist noch früh in der Entwicklung. Es hat eine sich entwickelnde/expandierende Karte (über die ich auch letztes Jahr berichtet habe), etc“, so Schreier.

In seinem vorangegangenen Video wies Henderson darauf hin, dass „GTA 6“ möglicherweise nicht vor Ende 2025 erscheinen wird – und zwar exklusiv für die New-Gen-Konsolen und den PC. Das Spiel soll in einem modernen Vice City angesiedelt sein.

Da Rockstar im November dieses Jahres für die Veröffentlichung von „GTA 5“ auf den New-Gen-Konsolen sorgt und das Spiel noch immer viel Geld einbringt, scheint es keinen wirklichen Grund zu geben, „GTA 6“ in nächster Zeit zu veröffentlichen. Vermutlich werden sich Take-Two und Rockstar Games Zeit lassen, bis eine ausreichende Verbreitung der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X gewährleistet ist.

