GTA 6: Warum ein modernes Setting am wahrscheinlichsten ist

Geht es nach Tom Henderson, verschlägt es euch in "GTA 6" nicht in's Miami der 1980er-Jahre. Er geht von einem Szenario in der Gegenwart aus, weil sich dadurch letzten Endes mehr Geld verdienen lässt.

"GTA 6" wurde noch nicht offiziell angekündigt.

In der Vergangenheit gab es zahlreiche Gerüchte zum neuesten Ableger der „Grand Theft Auto“-Reihe. Vor allem das Gerücht um eine Rückkehr in das Miami der 80er-Jahre hält sich bis heute hartnäckig. Jetzt meldete sich Tom Henderson zu Wort, der normalerweise als „Battlefield“- und „Call of Duty“-Insider auf sich aufmerksam macht.

Auf Twitter antwortete er auf den Beitrag eines Users, der endlich Neuigkeiten zu „GTA 6“ haben möchte. Henderson erwähnte in einem kurzen Satz, dass es ein modernes Setting erhalten wird und entgegen der Gerüchte nicht in den 1980er-Jahren stattfinden wird.

Als Nächstes reagierte er auf die Aussage eines weiteren Nutzers, der von einem weiteren „GTA“-Ableger in der damaligen Zeit begeistert wäre. Hier wurde der Insider etwas konkreter und führte einen Grund für einen modernen Schauplatz auf. Seiner Ansicht nach geht es hierbei um die Online-Komponente des noch unbekannten Hauptteils.

Mehr Möglichkeiten für die Entwickler

Mit einem Szenario der heutigen Zeit lässt sich im Endeffekt einfach mehr Geld verdienen, weil sich die verrücktesten Gegenstände implementieren lassen und dementsprechend mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Damit sind den Entwicklern im Gegensatz zu einem Vergangenheits-Setting keine Grenzen gesetzt.

Übrigens geht Henderson davon aus, dass der Online-Modus gleich zum Release verfügbar sein wird. Bei „GTA 5“ war dies erst zwei Wochen später der Fall.

Eventuell schafft es Rockstar, eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu schaffen. Ein Patent von Take-Two Interactive enhält interessante Hinweise auf eine dynamische Spielwelt. Dort wurde unter anderem beschrieben, dass ihr durch eure Aktionen die Entwicklung der Spielwelt beeinflussen könnt. Laut dem Project Americas-Leak aus dem Jahr 2019 baut ihr euch im nächsten Serienteil über mehrere Jahrzehnte ein Drogenkartell auf.

Übrigens könntet ihr die Geschichte des sechsten Hauptablegers aus der Perspektive einer Frau erleben:

Ob sich Tom Hendersons Angaben bewahrheiten werden, wird die Zukunft zeigen. Rockstar Games hüllt sich noch immer in Schweigen und ließ sich bisher keinen Hinweis zu einem neuen „GTA“-Teil entlocken. Dieses Jahr könnt ihr lediglich mit der Next-Gen-Portierung von „GTA 5“ rechnen.

