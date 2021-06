GTA 6: Insider spricht von einem modernen Vice City, einem weiblichen Protagonisten und mehr

"GTA 6" dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor auf sich warten lässt, dürfte wohl niemand ernsthaft daran zweifeln, dass sich „GTA 6“ bereits seit einer ganzen Weile bei Rockstar Games in Entwicklung befindet.

Nachdem uns in den vergangenen Monaten immer wieder unbestätigte Gerüchte zu „GTA 6“ erreichten, meldete sich mit Tom Henderson nun ein Insider zu Wort, der in der näheren Vergangenheit gleich mehrfach als verlässliche Quelle auf sich aufmerksam machte. Wie Henderson unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, dürfen wir uns in „GTA 6“ über eine Rückkehr nach Vice City freuen. Mit einem erneuten Abstecher in die 1980er Jahre sollten wir dabei allerdings nicht rechnen.

Vice City in einem modernen Setting?

Stattdessen soll es uns in „GTA 6“ in ein Vice City in einem modernen Setting verfrachten. Laut Henderson entschlossen sich die Entwickler von Rockstar Games zu diesem Schritt, da „GTA Online“ intern auch auf lange Sicht eine wichtige Rolle spielen wird. Um bei „GTA 6“ und „GTA Online“ für ein einheitliches Setting zu sorgen, ließ Rockstar Games in Vice City kurzerhand einiges an Zeit vergehen. Beim Setting wird es sich laut Henderson allerdings nicht um die einzige Neuerung von „GTA 6“ handeln.

Zum Thema: Grand Theft Auto 6: Stellenanzeige aufgetaucht – Live-Enthüllung in GTA Online?

So heißt es weiter, dass „GTA 6“ genau wie sein Vorgänger mehrere spielbare Charaktere bieten wird. Neu ist, dass ihr dieses Mal in die Rolle eines weiblichen Protagonisten schlüpfen könnt. Nähere Details zu den Charakteren konnte oder wollte Henderson nicht nennen und wies abschließend stattdessen darauf hin, dass die Welt von „GTA 6“ nicht ganz so groß ausfallen wird, wie es die Leaks und Gerüchte der letzten Zeit vermuten lassen.

Mit dem Release des neuesten „GTA“-Ablegers sollten wir laut Henderson nicht vor 2024 oder gar 2025 rechnen. Zumal noch die Frage im Raum stehe, für welche Plattformen „GTA 6“ im Endeffekt erscheint. Während Umsetzungen für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S als sicher gelten, könnte Rockstar Games aufgrund der weiterhin anhaltenden Lieferengpässe zudem Umsetzungen für die alten Konsolen in Betracht ziehen.

Offiziell bestätigte wurde bisher allerdings nichts.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 6