GTA 6: Take-Two-Prognose mit Hinweis auf Release-Zeitraum

Take-Two, die Muttergesellschaft von Rockstar Games, möchte das Mobile-Schwergewicht Zynga übernehmen. Der geplante Deal mit einem Volumen von 12,7 Milliarden Dollar wurde Anfang der Woche angekündigt.

Als Teil der Ankündigung gab Take-Two für das eigene Unternehmen die Prognose heraus, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bis 2024 bei 14 Prozent liegen wird. In dieser Angabe sehen Analysten einen möglichen Hinweis auf den Veröffentlichungszeitraum von „GTA 6“. Es sei wahrscheinlich, dass der Blockbuster für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr geplant ist.

Doug Creutz von Cowen betonte in diesem Zusammenhang, dass die Wachstumsprognose mit etwa neun Milliarden Dollar an Verbraucherausgaben gleichzusetzen sei, was auf „eine wahrscheinliche Veröffentlichung von GTA 6 im GJ24“ hinweise.

Auch bei GTA 5 gab es einen Hinweis

Laut Creutz habe Take-Two einst über die Finanzziele das Veröffentlichungsfenster für „Grand Theft Auto 5“ vorhergesagt – damals für 2012 oder Anfang 2013. Später folgte ein Hinweis auf die Verzögerung, als die Prognose wieder gesenkt wurde. „GTA 5“ kam letztendlich Ende 2013 auf den Markt, was auch die Prognose für „GTA 6“ noch unsicher wirken lässt.

Doch auch andere Branchenvertreter wollen einschlägige Hinweise entdeckt haben. So betonte ein Analyst von Jefferies in dieser Woche in einem Bericht: „Es gibt nur eine Handvoll Titel, die dem Management die Zuversicht geben, eine so starke Prognose abzugeben. Wir glauben, dass es mindestens eine Rockstar-IP gibt, die bis FY24 veröffentlicht wird.“ Das Geschäftsjahr 2024 erstreckt sich vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024.

Eine Überraschung wäre der genannte Zeitraum nicht. Der oft gut informierte Brancheninsider Tom Henderson gab Mitte des vergangenen Jahres die Prognose heraus, dass „GTA 6“ entweder 2024 oder 2025 erscheinen wird. Er begründete seine Aussage damit, dass sich Rockstar Games nach der Kritik an der berichteten „Crunch Culture“ auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter konzentrieren möchte. Diese Aussagen wurden vom Bloomberg-Journalisten Jason Schreier und weiteren Quellen untermauert.

Related Posts

Ebenfalls in die Spekulationen rund „GTA 6“ mischte sich kürzlich der Twitter-Insider AccountNGT ein. Die Frage, wie viele neue Spiele wir in der laufenden Generation von Rockstar Games erwarten können, beantwortete er wie folgt: „Wenn wir über neue Spiele reden, dann denke ich, dass nur GTA 6 veröffentlicht wird.“ Wie viel Substanz diese Aussage hat, ist allerdings offen.

Weitere Meldungen zu GTA 6:

Auch wenn „GTA 6“ noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, kommt es dennoch zu einer Neuveröffentlichung innerhalb der Reihe: Rockstar Games bereitet sich derzeit auf den Launch der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „GTA 5“ vor. Die New-Gen-Fassungen sollen im März dieses Jahres erscheinen.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren