Mögliche Verzögerung von GTA 6: Laut Schreier „übertriebene Besorgnis“

Im letzten Dezember kündigten die Entwickler von Rockstar das kommende „Grand Theft Auto 6“ offiziell mit einem Trailer an. Zwar wurde kein exakter Veröffentlichungstermin für das Spiel genannt, aber das Studio gab zuversichtlich das Jahr 2025 als Release an.

Vor einigen Tagen dann schockte ein Bericht der Kollegen von Kotaku die Fans. Quellen hätten verkündet, dass die Entwicklung ins Stocken geraten sei und sich die Veröffentlichung von „GTA 6“ auf 2026 verschieben könnte. Nachdem sich schon Mike Straw von Insider Gaming zu dem Thema meldete, äußerte sich nun auch der Journalist Jason Schreier.

Bericht ließ die Aktien des Publishers Take-Two abstürzen

In seinem neuesten Artikel berichtet Schreier, dass die Angaben von Kotaku über eine mögliche Verschiebung von „GTA 6“ die Aktien von Two Interactive Software Inc. Anfang der Woche um 5,2 Prozent abstürzen ließ. Dies würde jedoch keinen Sinn ergeben, so der Journalist. Denn zwischen jetzt und Ende 2025 würde noch so viel Zeit liegen, dass selbst wenn die Produktion perfekt laufen würde, niemand mit Sicherheit sagen kann, dass das Spiel auch wirklich in 21 Monaten erscheint.

In Wirklichkeit würden die Arbeiten an Videospielen immer zurückliegen und die Titel könnten sich jederzeit verzögern. Natürlich bestehe auch die Möglichkeit, dass sich „Grand Theft Auto 6“ verspäten könnte. Auch „Red Dead Redemption 2“ wurde ursprünglich für 2017 angekündigt und zweimal verschoben, bevor es im Oktober 2018 auf den Markt kam.

Das neue „GTA“ erscheine bereits später, als irgendjemand bei Rockstar, die bereits vor zehn Jahren mit der Planung begannen, jemals hätte erwarten können. Die Entwicklung von Spielen sei ein chaotischer, nichtlinearer Prozess, der mit Herausforderungen der Technik als auch der Kunst zu kämpfen hat. Tausende von Menschen würden an dem Spiel arbeiten und ihre Aufgaben sind alle miteinander verflochten und voneinander abhängig.

Derzeit würde es jedoch keine Anzeichen dafür geben, dass sich bei der Entwicklung von „GTA 6“ etwas Wesentliches geändert hätte. Letzten Sommer habe Jason Schreier jemanden bei Rockstar gefragt, wie die Dinge laufen würden, und dieser antwortete mit: „Chaos“. In dieser Woche fragte der Journalist andere Mitarbeiter des Unternehmens, was sie von der Gerüchteküche hielten, und erhielt nach eigenen Angaben meist nur ein Schulterzucken. „Natürlich verzögert sich die Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto“, so Schreier. „Das ist immer so.“

