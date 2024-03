GTA 6: Release erst 2026? Kotaku berichtet von Verzögerungen – Update

Update: Zwischenzeitlich hat sich Mike Straw von Insider-Gaming zu Wort gemeldet. Seinen Quellen zufolge müssen „GTA 6“-Fans keine Verzögerungen befürchten.

Auf Twitter schreibt er: „Ich sage es noch einmal, da die Leute immer noch damit herumlaufen: Ich habe mich an mehrere Quellen gewandt. Und mir wurde gesagt, dass das Spiel im Zeitplan sei und jede Andeutung einer Verzögerung an diesem Punkt der Entwicklung eine reine Vermutung ist.“

Wer recht behält, bleibt abzuwarten. Rockstar Games spricht weiterhin von einem Launch im Jahr 2025.

Ursprüngliche Meldung vom 23. März 2024:

“GTA 6” hat von Rockstar Games und Take-Two keinen Termin erhalten, soll aber im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Verzögerungen könnten diesen Plan durchkreuzen. Und tatsächlich berichtet ein bekanntes Magazin von einer möglichen Verschiebung, die – sollte sie sich bewahrheiten – Fans noch länger auf den Rockstar-Blockbuster warten lassen würde.

GTA 6 vielleicht erst 2026?

Von der möglichen Verschiebung berichtet Kotaku und verweist auf die Änderung interner Strukturen, die angeblich zu Verzögerungen führen.

Das Return-to-Office-Mandat nehme eine Schlüsselrolle ein und sei ein Grund dafür, warum sich die Produktion von “GTA 6” verlangsamt und eine Veröffentlichung im Jahr 2026 zumindest im Bereich des Möglichen liegt.

Kotaku möchte sich nicht festnageln lassen und behauptet nicht, dass die Verzögerung unvermeidlich ist, also zwangsläufig eintritt. Es heißt lediglich, dass die Produktion in Verzug geraten sei und Spieler bei einer fortlaufenden Tendenz möglicherweise bis 2026 warten müssen, um “GTA 6” in die Hände zu bekommen.

Zu Publikation habe demnach erfahren, “dass es immer wahrscheinlicher wird, dass die Fortsetzung nicht vor Ende 2025 erscheinen könnte. Es ist auch möglich, dass es sogar in das Jahr 2026 rutschen könnte, da die Produktion angeblich in Verzug gerät”, heißt es im Wortlaut.

“Könnte” heißt längst nicht, dass “GTA 6” wirklich verschoben wird. Zumindest auf das kommende Jahr bezogen steht ohnehin nicht fest, welchen Termin Rockstar Games im Sinn hat oder hatte.

Auch Kotaku bekam von nicht näher genannten Informanten mitgeteilt, dass für “GTA 6” noch immer ein Launch im Frühjahr 2025 angestrebt wird.

“Während eine Veröffentlichung Anfang 2025 das Ziel ist, sagen Quellen, dass sie nicht sicher sind, ob dies geschehen wird. Und eine für Herbst geplante Veröffentlichung scheint plausibler und machbarer zu sein”, heißt es im weiteren Verlauf des Artikels.

In der Zwischenzeit stehe eine Verschiebung des Spiels auf 2026 als eine Art „Ausweichplan“ oder „Notfall“-Option bei Bedarf zur Debatte.

Rockstar Games schweigt und holt Mitarbeiter in die Büros

Wir haben weiterhin nur ein offizielles Veröffentlichungsfenster im Jahr 2025, aber kein genaues Veröffentlichungsdatum. Näher eingrenzen möchte Rockstar Games den angepeilten Zeitraum nicht.

Zuletzt kam gar das Gerücht auf, dass der Launch von “GTA 6” schon im Februar erfolgen könnte. Aber auch das sind nur Spekulationen.

Im Februar berichtete Bloomberg, dass Rockstar Games nach zahlreichen Leaks plant, die Mitarbeiter ab April zurück in die Büros zu beordern, nachdem sie zuvor im Home-Office aktiv waren.

Die plötzliche Änderung hatte viele überrascht und bei den Mitarbeitern Frustration ausgelöst. Wir berichteten zu diesem Thema:

Zwischenzeitlich meldete sich ein Analyst zu Wort und betonte, dass der Launch von “GTA 6” nicht nur für Rockstar Games und Take-Two ein wichtiger Moment sei, sondern die gesamte Branche profitieren werde. Es habe “nie etwas Wichtigeres” gegeben.

