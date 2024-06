PS Plus Extra und Premium: Juni-Neuzugänge angekündigt – Liste mit allen Spielen

Der Juni schreitet voran, was für PlayStation-Plus-User in den höheren Stufen bedeutet: Sie können bald weitere Spiele aus den Bibliotheken laden. Zunächst kam es heute zur Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.

Erneut schaltet Sony sowohl Neuzugänge für den Spielekatalog der Extra-Stufe als auch für den Classics-Bereich von Premium frei. Mit dabei sind unter anderem „Monster Hunter Rise“, „Anno 1800“ und „Football Manager 2024“.

PS Plus Extra & Premium – Juni-Spiele in der Übersicht

Die nachfolgend aufgelisteten Spiele nehmen Abonnenten ab den genannten Stufen ohne Zusatzkosten in Anspruch.

Katalog von PS Plus Extra/Premium:

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Football Manager 2024 | PS5

Crusader Kings 3 | PS5

Monster Energy Supercross 6 | PS4, PS5

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

Far Cry 4 | PS4

Lego The Hobbit | PS4

Lego The Incredibles | PS4

Katalog von PS Plus Premium – PS VR2 & Classics:

Kayak VR: Mirage | PS VR2

Lego Star Wars 2: The Original Trilogy | PS4, PS5

Ghosthunter | PS4, PS5

Daxter | PS4, PS5

Da heute nur die Ankündigung der Neuzugänge erfolgte, dürfen sie nicht sofort aus dem PlayStation-Store geladen werden. Vielmehr müssen sich Abonnenten eine weitere Woche gedulden. Am 18. Juni 2024 erfolgt die Freischaltung – voraussichtlich vor 11 Uhr.

In der Zwischenzeit können Abonnenten von PS Plus Extra und Premium noch das eine oder andere Spiel nachholen, da es in der kommenden Woche aus den Bibliotheken fliegt. Nachfolgend unsere Meldung dazu:

Nicht verpassen: Die Juni-Neuzugänge für PS Plus Essential stehen seit der vergangenen Woche ohne Zusatzkosten zum Download bereit.

Wie geht es mit PS Plus weiter? Juli-Termine für Essential, Extra und Premium in der Übersicht

Während der Juni voranschreitet und sich bald dem Ende zuneigt, können wir einen Blick auf die Termine für Juli werfen. Auch für den kommenden Monat hat Sony einige Spiele vorbereitet.

Die Vorhersage der Termine ist keine große Kunst, da Sony auf ein bestimmtes Muster setzt: Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Mit einem Versatz von jeweils zwei Wochen folgen die Ankündigungen und Freischaltungen von Extra und Premium.

Daraus resultieren die folgenden mutmaßlichen Termine:

PS Plus Essential im Juli 2024:

Ankündigung: 26. Juni 2024

Freischaltung: 2. Juli 2024

PS Plus Extra/Premium im Juli 2024:

Ankündigung: 10. Juli 2024

Freischaltung: 16. Juli 2024

Endgültig in Stein gemeißelt sind derartige Vorhersagen nicht. Auch die Ankündigung der Juni-Neuzugänge für Essential erfolgte früher als erwartet, was ein Resultat der Days of Play war.

Die genannte Aktion bescherte den PS-Plus-Usern noch mehr Games als erwartet:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abodienst von Sony, der sich in den drei Stufen Essential, Extra und Premium abonnieren lässt. Wie viel sie kosten und welche weiteren Unterschiede es gibt, erfahrt ihr in unserem Special zu PS Plus. Welchen Anteil die jeweiligen Stufen haben, behandeln wir in dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren