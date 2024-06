PS Plus Premium: Drei PS2-Klassiker jetzt im Katalog – Platin-Jäger werden sich freuen

Die Days of Play bescheren den PlayStation-Spielern nicht nur dicke Rabatte. Auch PlayStation-Plus-Kunden kommen auf ihre Kosten. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Bonus-Games freigeschaltet wurden, darunter erstmals Neuzugänge für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2, folgten heute drei PS2-Klassiker.

Die Spiele stehen Play-Station-Plus-Mitgliedern ab der Premium-Stufe ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Alle anderen Interessenten erhalten ebenfalls einen Zugriff, müssen den Titel ihrer Wahl allerdings käuflich erwerben.

Diese PS2-Klassiker wurden freigeschaltet

Der PS2-Klassikerkatalog startet mit den Spielen “Tomb Raider Legend ”, “Star Wars: The Clone Wars” und “Sly Raccoon”, die auf den Konsolen PS4 und PS5 weitere Trophäen verdienen lassen.

Nachfolgend die Einträge im PlayStation-Store:

Die PS2-Klassiker kosten bei einem Kauf zwischen 4,99 und 19,99 Euro und bekamen im PlayStation-Store bereits die ersten positiven Wertungen. “Tomb Raider: Legend” hat es den Spielern offenbar angetan. Hier kamen bislang 4,78 von fünf möglichen Sternen zusammen. „Sly Raccoon“ erzielte gar einen Score von 4,96.

Schnappt euch weitere Platin-Trophäen

Die drei PS2-Klassiker haben reichlich Trophäen im Gepäck, darunter Platin. Für die höchste Auszeichnung müssen wie gewohnt alle anderen Trophäen abgeräumt werden.

Im Fall von “Tomb Raider: Legend” etwa sollen Spieler alle Level hinter sich bringen, bestimmte Gameplay-Herausforderungen meistern und dabei auch die Time-Trial-Modi überstehen.

Spieler von “Star Wars: The Clone Wars” kämpfen sich durch das Spiel, erledigen in verschiedenen Abschnitten eine Reihe von Feinden, nutzen Fluggeräte und überleben Bonusmissionen, um am Ende mit Platin dazustehen. Und auch in “Sly Raccoon” gilt es, eine Reihe von Herausforderungen zu beenden.

Zu den Trophäen-Übersichten:

Unsere Übersicht zu den Days of Play könnt ihr euch hier anschauen. Die Aktion läuft noch bis zum 12. Juni 2024. Die Bonus-Spiele für PS-Plus-Mitglieder sind in der nachfolgenden Meldung zusammengefasst:

Ebenfalls umfasste die Aktion Rabatte auf Konsolen, PlayStation VR2, Controller und mehr. Und auch im PlayStation-Store ging ein dicker Sale an den Start.

PlayStation-Plus-Mitglieder sollten morgen die Augen offenhalten. Denn um 17:30 Uhr kommt es zur Ankündigung der regulären Juni-Neuzugänge für Extra und Premium.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren