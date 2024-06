PS Plus Extra & Premium: Klassisches GTA ab sofort ohne Zusatzkosten verfügbar

Ende Mai kündigte Sony den Start der „Days of Play 2024“ an. Genau wie in den letzten Jahren setzen sich die „Days of Play“ aus diversen Angeboten und Specials zusammen.

In diesem Jahr dürfen sich die Spielerinnen und Spieler unter anderem über neue Titel freuen, die ohne Zusatzkosten den Weg in die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium finden. Ab sofort steht ein Remaster zu einem gefeierten Open-World-Klassiker bereit: Rockstar Games‘ „GTA: San Andreas“.

Bei „San Andreas“ handelt es sich um den fünften Teil der „GTA“-Reihe. Der Klassiker erschien im Herbst 2004 zunächst für den PC und die PS2 erschien. Später folgten Umsetzungen für zahlreiche andere Systeme.

Das Remaster startete mit zahlreichen Problemen

Im November 2021 feierte „GTA: San Andreas“ im Rahmen der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ genannten Remaster-Sammlung ein Comeback. Lange sollte die Freude der Community allerdings nicht halten, da sich relativ schnell herausstellte, dass die enthaltenen Neuauflagen mit diversen technischen Problemen zu kämpfen hatten.

Damals trug die Community eine umfangreiche Liste mit Fehlern zusammen. Kurz nach dem Release der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ entschuldigte sich Rockstar Games für den holprigen Launch und ließ in den Folgemonaten diverse Updates folgen. Mit den Updates besserte das Studio nach und stimmte die Community einigermaßen versöhnlich.

Kurze Zeit später wies Take-Two Interactive in Person von CEO Strauß Zelnick darauf hin, dass sich die „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ kommerziell „sehr gut geschlagen habe“. Konkrete Zahlen nannte Zelnick in diesem Zusammenhang jedoch nicht.

Das Remaster aus dem PlayStation Store herunterladen:

In „GTA: San Andreas“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Carl „CJ“ Johnson. Diesem gelang es zunächst, den Problemen von Los Santos zu entkommen. Als seine Mutter ermordet wird, kehrt CJ nach Los Santos zurück.

„Doch kaum zurück in seiner alten Heimat hängen ihm einige korrupte Cops einen Mord an. Was CJ zu einer Reise zwingt, die ihn durch ganz San Andreas führt, um seine Familie zu retten und die Straßen in diesem nächsten Teil der Reihe, die alles verändert hat, unter seine Kontrolle zu bringen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

