GTA Trilogy – The Definitive Edition: Umfangreiches Update steht bereit – Changelog

Wie in der vergangenen Woche bereits versprochen, steht ab sofort ein umfangreiches neues Update zur "GTA Trilogy: The Definitive Edition" bereit. Welche Verbesserungen im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf den umfangreichen Changelog.

Nach der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche wurde die „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ nun mit dem nächsten umfangreichen Update bedacht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Rockstar Games versprechen, nahm sich das Studio zum einen der allgemeinen Performance an und besserte dahingehend bei „GTA 3“, „GTA: San Andreas“ und „GTA; Vice City“ gleichermaßen nach. Darüber hinaus wurden laut offiziellen Angaben verschiedene Fehler aus der Welt geschafft, die in besonders ärgerlichen Fällen zu Abstürzen führen und dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung machen konnten.

Der Changelog liefert weitere Details

Zu den weiteren Verbesserungen gehören überarbeitete Texturen in „GTA: Vice City“, eine Überarbeitung der First-Person-Perspektive in den Fahrzeugen von „GTA: San Andreas“, eine optimierte Kollisionsabfrage, sowie behobene Fehler in Quests und im Bereich von Achievements, die sich nicht wie vorgesehen freischalten ließen. Welche Fehler und Probleme sonst noch in Angriff genommen wurden, verrät euch ein Blick auf den umfangreichen Changelog, den ihr auf der offiziellen Website findet.

Weitere Meldungen zum Thema:

Die „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ wurde Ende des vergangenen Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch veröffentlicht. Enthalten sind technisch wie spielerisch überarbeitete Versionen der drei Open-World-Klassiker „GTA 3“, „GTA: San Andreas“ und „GTA: Vice City“.

Zum Leidwesen der Spieler kämpften die Neuauflagen zum Launch jedoch mit verschiedenen technischen Problemen und Bugs. Die Entwickler von Rockstar Games gelobten umgehend Besserung und veröffentlichten in den letzten Monaten mehrere Updates, mit denen zahlreiche Verbesserungen vorgenommen wurden.

Quelle: Rockstar Games

Weitere Meldungen zu GTA Trilogy - The Definitive Edition.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren