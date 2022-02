GTA 6: Warum überhaupt ein neuer Ableger? CEO von Take-Two liefert Antwort

Take-Two-Interactive arbeitet fieberhaft an einem neuen "GTA".

Am vergangenen Freitag bestätigte Rockstar Games endlich, dass an einem neuen „Grand Theft Auto“-Ableger gearbeitet wird. Aber warum wird überhaupt ein Nachfolger entwickelt, wenn sich „GTA V“ noch immer wie geschnitten Brot verkauft? Diese Frage wurde jetzt Strauss Zelnick, dem Geschäftsführer von Take-Two Interactive, im Gespräch mit GamesIndustry gestellt.

Bereit für neue Wege

Zelnicks Antwort: „Man muss immer bereit sein, neue Wege zu gehen. Man muss immer bereit sein, den Verbrauchern das zu bieten, was sie wollen. In dem Moment, in dem man versucht, die Vergangenheit zu schützen, wird man irrelevant.“

Die Entwicklung einer „GTA V“-Fortsetzung lässt den CEO euphorisch werden. Zudem ist er davon überzeugt, dass die gesamte Reihe weiterhin Erfolge feiern wird.

„Ich bin begeistert, dass Rockstar an der nächsten Version von Grand Theft Auto arbeitet. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es großartig werden wird, und die Vergangenheit spricht dafür, dass der Grand Theft Auto-Katalog auch weiterhin erfolgreich sein wird“, teilt Zelnick mit.

Bei den noch immer beeindruckenden Verkaufszahlen könnte Take-Two Interactive durchaus auf eine Fortsetzung verzichten. Mittlerweile hat sich „GTA V“ sagenhafte 160 Millionen Mal verkauft. Damit ist es das zweitmeistverkaufte Videospiel aller Zeiten – hinter „Minecraft“. Die Online-Komponente des erfolgreichen Dauerbrenners beschert Rockstar ebenfalls dauerhaft beträchtliche Einnahmen.

Der bevorstehende Release für PS5 und Xbox Series X/S wird den Umsatz noch einmal ankurbeln. Dabei werden das Hauptspiel und der Multiplayer-Part in separater Form veröffentlicht. Über die enthaltenen Verbesserungen und neue Inhalte für Online-Spieler könnt ihr euch hier informieren.

