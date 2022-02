GTA 5 & GTA Online: Genauer Termin für PS5 und Xbox Series X/S steht fest

Eigentlich sollte die Current-Gen-Version von „GTA 5“ schon im vergangenen November erscheinen. Doch auf dem großen PlayStation Showcase im September 2021 verkündete Rockstar Games die Verschiebung auf März 2022. Jetzt steht der genaue Termin fest: Am 15. März kommen die PS5- und Xbox Series-Spieler in den Genuss des Open World-Dauerbrenners.

Sowohl „GTA 5“ als auch „GTA Online“ erhalten neue Grafikmodi, die euch eine 4K-Auflösung, 60 Bilder die Sekunde und/oder andere grafische Verbesserungen bieten. Die Rede ist von Textur-Upgrades, einer verbesserten Sichtweite, HDR-Optionen und Raytracing. Auch die technischen Vorzüge der neuen Konsolen sollen ausgereizt werden. Gemeint sind die deutlich schnelleren Ladezeiten, das 3D-Audio und die Funktionen des DualSense-Controllers.

Online-Komponente für PS5-Spieler drei Monate kostenlos

Wer das Spiel bereits für PS4 oder Xbox One besitzt, wird alle seine Fortschritte auf die aktualisierte Version übertragen können. Solltet ihr lediglich an der Online-Komponente interessiert sein, könnt ihr euch davon eine Standalone-Version herunterladen. In den ersten drei Monaten nach der Veröffentlichung können sich PS5-Spieler sogar ein kostenloses Exemplar sichern. Neuen Spielern soll es damit so einfach wie möglich gemacht werden, die Möglichkeiten von „GTA Online“ zu erleben.

Für dieses Vorhaben wird ein komplett neues Tutorial eingeführt, das Neulingen den Einstieg erleichtert. Wer sich beide Versionen holen wird, kann im Online-Modus übrigens den Prolog des Hauptspiels überspringen. In der Vergangenheit war das noch nicht möglich.

Ein weiterer Vorteil für die Current-Gen-Spieler: Eine Werkstatt namens Hao’s Special Works wird zur Verfügung gestellt, die ihr beim LS Car Meet vorfindet. Hier können zu Beginn jeweils fünf neue und fünf bestehende Fahrzeuge aufgerüstet werden.

Rockstar Games bedankt sich für die jahrelange Unterstützung und freut sich darauf, „GTA 5“ auf die PS5 und Xbox Series X/S zu bringen. Zum Schluss bestätigten sie zudem, dass die Entwicklung des Nachfolgers auf Hochtouren läuft.

