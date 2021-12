GTA 3: Microsoft wollte den Rockstar-Blockbuster nicht haben

In einer neuen Dokumentation über die Geschichte der Xbox wird eine recht kuriose Episode enthüllt. Laut der Erzählung trat Rockstar Games einst mit einem Angebot für „Grand Theft Auto 3“ an Microsoft heran. Allerdings glaubten die Redmonder damals nicht, dass der Titel ein großer Erfolg wird.

Im Jahr 2001 wandte sich Rockstar Games demnach an Microsoft, um „GTA3“ für die ursprüngliche Xbox zu entwickeln. Doch die Microsoft-Manager lehnten das Angebot komplett ab und zwangen die Entwickler dazu, sich an Sony zu wenden. Der Titel erschien daraufhin für eine begrenzte Zeit exklusiv auf der PS2 und wurde zu einem großen Hit, der eine unglaubliche Erfolgsgeschichte einläuten konnte.

Beachtlich ist dabei, dass Microsoft damals auf der Suche nach Inhalten von Drittanbietern war, die ihre Spiele auf der ersten Xbox veröffentlichten sollten. Die Suche erfolgte in Nordamerika, Europa und Japan, sodass es aus heutiger Sicht recht kurios wirken mag, dass ein Spiel wie „Grand Theft Auto 3“ links liegen gelassen wird.

