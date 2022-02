Bully trotz GTA 6: Gerüchte werden weiter angefeuert

Nachdem es zur offiziellen Bestätigung von "GTA 6" bzw. eines neuen "Grand Theft Auto"-Spiels kam, wurden auch die Gerüchte zu einem neuen "Bully" noch einmal aufgefrischt. Tom Henderson ist der Meinung, dass sich das Projekt nach wie vor in der Entwicklung befindet,

Rockstar Games hat im Laufe der Woche die Arbeiten an einem neuen „Grand Theft Auto“ bestätigt, womit das Marketing rund um „GTA 6“ im Grunde in die Wege geleitet wurde. Während sich der Entwickler nicht dazu durchringen konnte, weitere Einzelheiten zu nennen, sondern lediglich betonte, dass die Produktion „in vollem Gange“ sei, ist damit zu rechnen, dass wir in den kommenden Monaten mehr über den Titel erfahren werden.

Auch neues Bully-Spiel in Arbeit?

Gleichzeitig halten sich die Gerüchte über ein weiteres Spiel. Auch wenn „Bully“ mit keiner Silbe erwähnt wurde, glaubt der Journalist und Insider Tom Henderson, dass „GTA 6“ momentan nicht der einzige Fokuspunkt von Rockstar Games sei.

„Entschuldigung. Wo steht in der heutigen Ankündigung, dass es Rockstars nächster Schwerpunkt ist? Sie sagten, GTA 6 sei in Entwicklung. Ich bleibe dabei, dass etwas mit der Bully-Serie im Gange ist“, so seine Worte.

Es ist anzumerken, dass Henderson nicht speziell auf „Bully 2“ oder ein Remaster des ersten Titels eingeht. Er erwähnte nur, dass etwas mit der „Bully“-Reihe im Gange sei, was eine etwas kryptische Antwort ist. In der Vergangenheit gab es zu beiden Projekten eine Menge Gerüchte und Hinweise. Zuletzt hieß es gar, dass „Bully 2“

Die Gerüchte rund um „Bully 2“ erinnern ein wenig an „Agent“, das von Rockstar Games einst für die PS3 angekündigt wurde. Nach etlichen Gerüchten, die eine Fortsetzung oder Wideraufnahme der Entwicklung nahelegten, wurde das Kapitel im vergangenen Jahr ganze 14 Jahre nach der Ankündigung geschlossen. Die Verweise auf „Agent“ wurden von der offiziellen Webseite entfernt, sodass davon ausgegangenen werden kann, dass die Marke vom Tisch ist.

Im Fall von „Bully“ sollte der Titel ohnehin nicht auf eine Stufe mit „GTA 6“ gehoben werden. Zwar gab es in den vergangenen Jahren einen gewissen Hype um die zuerst genannte Marke. Doch liegt sie abgesehen vom Mobile-Port schon seit vielen, vielen Jahren auf Eis und der größte Teil der Spieler dürfte mit dem ersten Teil nicht einmal selbst in Berührung gekommen sein.

Auf Metacritic kommt das 2006 für die PS2 veröffentlichte „Bully“ (alias „Canis Canem Edit“) auf einen Metascore von 87. Bis März 2008 wurden laut Take-Two 1,5 Millionen Exemplare verkauft. „GTA 5“ konnte jüngst die Marke von 155 Millionen Exemplaren durchbrechen.

