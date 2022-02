Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprach Take-Two Interactives Präsident Strauss Zelnick unter anderem über die Zukunft der "GTA"-Reihe. Wie er zu verstehen gab, handelte es sich bei der durchwachsen gestarteten "GTA Trilogy – The Definitive Edition" um einen Einzelfall, der sich so nicht wiederholen wird.

Als die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ genannte Remaster-Sammlung im November des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, waren Spieler wie Kritiker gleichermaßen enttäuscht. So hatten die Neuauflagen mit diversen technischen Problemen zu kämpfen, die dem Spielspaß alles andere als zuträglich waren.

Angesichts der offiziellen Bestätigung von „GTA 6“ und der aktuellen Geschäftszahlen griff Take-Two Interactives Präsident Strauss Zelnick dieses Thema noch einmal auf. Wie Zelnick ausführte, hätten wir es beim fehlerhaften Launch der „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ mit einem Einzelfall zu tun, der sich so nicht wiederholen wird. Ganz im Gegenteil: Laut Zelnick sind die Verantwortlichen von Take-Two Interactive von der Qualität kommender „GTA“-Titel mehr als überzeugt.

Die Qualität im Fokus der internen Bemühungen

„Ja, wir konzentrieren uns hier voll und ganz auf die Qualität und wollen immer das bestmögliche Erlebnis liefern“, führte Zelnick im Zuge der Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal aus. „Manchmal kommt diese zu kurz und und ich denke, die Trilogie war ein Beispiel dafür. Der Titel wurde mit einigen Problemen veröffentlicht. Wir haben viele von ihnen behoben und es werden weitere Korrekturen folgen.“

„Auch in Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin stark auf die Qualität und sind hinsichtlich all unserer kommenden Veröffentlichungen mehr als zuversichtlich“, so Zelnick weiter. „Wir hatten nur wenige Qualitätsmängel bei diesem Unternehmen, daher war es jedes Mal, wenn wir unter Qualitätsgesichtspunkten zu kurz gekommen sind, ein Einzelfall. Wir sind bestrebt, dass dies so bleibt.“

Mit einem Blick auf weitere Updates zur „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ ergänzte Zelnick: „Wir haben einige Qualitätsprobleme. Wir haben versucht, diese anzusprechen. Wir haben noch weitere vor uns und sind sehr zufrieden mit der kommerziellen Performance des Titels. Ich glaube, wir waren anfangs alle etwas enttäuscht von der Qualität. Wir sind sehr dankbar, dass die meisten dieser Probleme behoben wurden. Aber es gibt noch mehr zu tun.“

