GTA Trilogy – The Definitive Edition: Weitere Updates in der nächsten Woche

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, wird die "GTA Trilogy: The Definitive Edition" in der kommenden Woche auf allen Plattformen mit neuen Updates bedacht. Konkrete Details zu möglichen Verbesserungen wurden jedoch nicht genannt.

Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten die Entwickler von Rockstar Games die „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ genannte Remastered-Sammlung für die Konsolen sowie den PC.

Enthalten sind technisch wie spielerisch überarbeitete Versionen der drei Open-World-Klassiker „GTA 3“, „GTA: San Andreas“ und „GTA: Vice City“. Lange sollte die Freude der Spieler und Spielerinnen allerdings nicht halten. Stattdessen wurde schnell klar, dass die „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ mit diversen technischen Problemen und Fehlern zu kämpfen hat. Nachdem in den letzten Monaten diverse Patches veröffentlicht wurden, legen die Macher von Rockstar Games in wenigen Tagen noch einmal nach.

Offizielle Changelogs lassen noch auf sich warten

Wie das Studio über den hauseigenen Twitter-Kanal verlauten ließ, wird die „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ in der kommenden Woche auf allen Plattformen mit neuen Updates versehen. Konkrete Details zu möglichen Verbesserungen oder gar ein entsprechender Changelog wurden bisher allerdings nicht veröffentlicht. Stattdessen nutzte das Studio die Gelegenheit, um sich bei der Community für ihre Unterstützung und ihre Geduld zu bedanken.

Weitere Meldungen zum Thema:

Derzeit arbeiten die Entwickler von Rockstar Games nicht nur an Updates und weiteren Verbesserungen für die „GTA Trilogy: The Definitive Edition“. Darüber hinaus wurde vor wenigen Wochen endlich offiziell bestätigt, dass sich auch „GTA 6“ in der Vollproduktion befindet.

Wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release von „GTA 6“ zu rechnen ist, steht aber noch in den Sternen.

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community’s patience and support. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 24, 2022

Weitere Meldungen zu GTA Trilogy - The Definitive Edition.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren