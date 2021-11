GTA Trilogy Definitive Edition: Lange Liste mit Problemen zusammengetragen

Die "Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition" kam mit vielen Problemen auf den Markt, die Rockstar Games mittlerweile in ein schlechtes Licht rücken. Eine auf Reddit veröffentlichte Liste fasst die Unzulänglichkeiten zusammen.

Seit einigen Tagen verweilt die „Grand Theft Auto: The Trilogy“ als Definitive Edition auf dem Markt. Gespielt werden kann sie unter anderem auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Doch der User-Score auf Metacritic machte bereits deutlich, dass die Käufer der rund 60 Euro teuren Sammlung alles andere als zufrieden sind.

Liste mit Problemen veröffentlicht

Von reichlich Bugs wurde in den vergangen Tagen berichtet. Auch die Performance der in der „Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition“ enthaltenen Spiele ließ Fragen aufkommen. So wurde deutlich, dass „GTA 3“ auf der PS4 Pro eine, was eher zu den kleineren Besonderheiten gehört.

Auf Reddit wurde eine weitere Liste mit Bugs und Unzulänglichkeiten veröffentlicht, mit denen sich Spieler der „Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition“ auseinandersetzen müssen. Nicht alle Probleme sind auf allen unterstützten Plattformen zu sehen. Und zu beachten ist ebenfalls, dass auch die Originale nicht fehlerfrei auf den Markt kamen.

Doch verdeutlicht die Liste, dass die „Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition“ – wie einst „Cyberpunk 2077“ aus dem Hause CD Projekt – wohl zu früh auf den Markt gebracht wurde.

Nachfolgend seht ihr einen Teil der Bug- und Mecker-Liste. Die komplette Version öffnet sich nach einem Klick auf den Reddit-Link, wobei zu beachten ist, dass es eine sehr individuelle Angelegenheit ist.

Requisiten fallen durch den Boden.

Seltsame Physik bei zerbrechlichen Objekten (Ampeln/Stoßstangen).

Keine Nebel-/Atmosphären-/Dunst-Effekte. Orte verlieren ihr ikonisches Aussehen.

Keine erreichbaren Wolken. Alle sind statisch.

Blendender weißer Regenfilter.

Man kann Geräusche unter Wasser hören.

Risse/Löcher im Terrain.

Unsichtbare Brücke in SA.

Einfache/verzerrte/schlechte Charaktermodelle.

Zufällig rasende Autos, die den Spieler rammen.

Seltsame Feuer-/Raucheffekte bei Flugzeugen.

Ungewöhnliche Körperverzerrung.

Fehlende Soundeffekte (Feuer etc.)

Schlechtes Rendering von falschen, weit entfernten Autos.

Autos teleportieren sich durch den Boden.

Beschneiden von Texturen / Fallen durch die Karte.

GTA SA-Soundeffekte im VC/GTA 3-Menü.

Boxsäcke im SA-Fitnessstudio bewegen sich nicht mehr.

Stürmisches Wetter nicht so realistisch.

Bestimmte Szenen/Tageszeiten sind zu dunkel.

Man kann scharfe Kanten der Karte/des Wassers sehen.

In SA schwebt CJ über und geht unter Wasser, wenn man weit ins Meer geht.

Regeneffekt unter Wassertexturen versteckt.

Keine fliegenden Vögel in SA.

Schlechte LODs/Pop-In.

Keine Cinematic-Kamera.

Keine Gesundheitsanzeige für NPC-Spieler. Nur weißes Glühen.

Falsch geschriebene Schilder/Menüs.

Körper-Glitch in SA beim Ertrinken.

Läden schließen und öffnen nicht in SA.

Keine Audio-EQ-Option in SA (für Bassverstärkung bei bestimmten Fahrzeugen).

Stark reduzierte/entfernte Geschwindigkeitsverzerrung beim schnellen Fahren in SA.

Ladebildschirm-Song/Ladebalken in SA wurde entfernt.

Flackernde Wolken auf PC.

Unsichtbar, wenn man als Scharfschütze auf den Spiegel zielt.

CJ und andere Hauptcharaktere haben manchmal seltsame Gliedmaßen.

Regen prasselt durch einige Innenräume.

Schlechte Optimierung für die meisten Systeme.

Pistolen-/Faustspam-Glitch zum schnellen Laufen in GTA 3.

Keine Abfälle/Papier auf dem Boden in GTA 3.

Kein Koop-Modus mehr.

Rücklichter leuchten in GTA 3 nachts nicht auf (nur beim Bremsen).

Einige Zensurmaßnahmen.

Einige Cheat-Codes wurden entfernt.

Glitch beim Staplerstart.

Einige unsichtbare Kollisionsobjekte.

Verzerrung der Textur bei einigen Hauptfiguren.

Man kann manchmal durch den Hauptcharakter hindurchsehen.

Einige fehlerhafte NPC-Animationen.

Kein verrückter Verkehr mehr auf Autobahnen in SA.

Weniger Emotionen in den Zwischensequenzen.

Komprimierter Ton.

Weitere Meldungen zur GTA Trilogy:

Die Markteinführung der„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ war vor allem auf dem PC eine holprige Angelegenheit, da Probleme dafür sorgen, dass die Spiele zunächst nicht gestartet werden konnten. Viele Spieler sehen Parallelen zur desaströsen Markteinführung von „Cyberpunk 2077“ und forderten eine Rückerstattung der Kaufsumme. Weitere Meldungen zur „GTA“-Sammlung findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

