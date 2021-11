GTA Trilogy – The Definitive Edition: Kommende Updates sollen die Peformance verbessern

GTA Trilogy - The Definitive Edition:

In der vergangenen Woche wurde die "GTA Trilogy - The Definitive Edition" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Nachdem die Nutzer in den letzten Tagen unter anderem über die Performance der Neuauflagen klagten, wiesen die Entwickler von Rockstar Games darauf, dass die Performance mit einem der kommenden Updates optimiert werden soll.