GTA Trilogy – Defintive Edition: Trotz Performance-Mode keine stabilen 60FPS auf der PS5

Ergänzend zum Release in dieser Woche stehen ab sofort auch erste Performance-Checks zur "GTA Trilogy - The Definitive Edition" bereit. Wie diese verdeutlichen, werden im Performance-Modus auf der PS5 leider keine stabilen 60FPS erreicht.

In dieser Woche veröffentlichten Take-Two Interactive und die Entwickler von Rockstar Games die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ genannte Remaster-Sammlung für die Konsolen und den PC.

Enthalten sind technisch und spielerisch überarbeitete Versionen der drei Open-World-Klassiker „GTA 3“, „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“. Ergänzend zum Release stehen ab sofort die ersten Performance-Checks bereit, die deutlich machen, dass die Bäume technisch auch in den Remastered-Versionen nicht in den Himmel wachsen. So erreicht keiner der drei Klassiker im Performance-Modus auf der PlayStation 5 eine Darstellung in stabilen 60 Bildern die Sekunde.

Framerates brechen immer wieder ein

Am deutlichsten fallen die Einbrüche in der Framerate demnach in der Neuauflage von „GTA 3“ auf, die zwar weitestgehend mit 60 Bildern die Sekunde läuft, in hektischen Momenten allerdings bis in den mittleren 30er-Bereich absinken kann. Auch „GTA: Vice City“ ist vor entsprechenden FPS-Drops nicht gefeit. Die beste Figur macht im Performance-Modus auf der PS5 demnach „GTA: San Andreas“, wo die Bildwiederholungsrate nur ganz selten unter 60FPS fällt.

Auch wenn sich die kleineren Einbrüche der Framerate allenfalls minimal auf das Gameplay auswirken, kritisieren Puristen die Tatsache, dass es Rockstar Games nicht gelang, die beliebten Klassiker mit stabilen 60FPS für die neue Konsolen-Generation umzusetzen. Die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

