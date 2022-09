The Last of Us Remake: Firefly Edition für mehr als 500 Dollar bei eBay und Co

The Last of Us Remake:

Das Remake von "The Last of Us" konnte in einigen Regionen als Firefly Edition vorbestellt werden. Es scheint, dass ein gewisser Teil bei Scalpern landete. Denn bei eBay und Co werden für die limitierte Fassung hunderte Pfund oder Dollar verlangt.

Heute kam das Remake von „The Last of Us“ in den Handel. Für 79,99 Euro können Spieler in die PS5-Version eintauchen. Wahlweise geht es auch deutlich teurer.

Die hierzulande bislang nicht erhältliche Firefly Edition von „The Last of Us“ war nach dem Start der Vorbestellphase unverzüglich ausverkauft. Doch es scheint, dass nicht alle Exemplare in die Hände von regulären Spielern gelangten. Stattdessen schlugen wie bei der PS5 ansich reichlich Scalper zu, die ihre Beute nun zu völlig überzogenen Preisen auf eBay und Co veräußern möchten.

Hunderte Dollar für die Firefly Edition

Beim britischen Arm von eBay liegen die Preise für die Firefly Edition von „The Last of Us“ meist zwischen 300 und 600 Pfund. Ähnlich sieht es beim amerikanischen eBay aus.

Es ist fraglich, ob die Spiele für diese Preise tatsächlich verkauft werden. Allerdings gingen bei einigen Einträgen tatsächlich Gebote bis hin zu mehreren hundert Pfund ein. Vereinzelt wurden die Preise sogar bis in den Tausenderbereich getrieben. Allerdings dürfte es sich hierbei um Spaßgebote handeln.

Bei solchen Preisen klingen die 79,99 Euro, die Sony für die Standardversion von „The Last of Us“ haben möchte, wie ein Schnäppchen. Doch auch die Firefly Edition wurde offiziell nicht viel teurer angeboten. Für 99,99 Dollar war sie bei PlayStation Direct erhältlich.

Spieler, die bisher leer ausgingen, müssen die überzogenen Preise auf eBay allerdings nicht zwangsläufig zahlen, um in den Besitz der Firefly Edition kommen zu können. Denn erst kürzlich meldete sich Naughty Dog zu Wort und machte Hoffnung auf Nachschub – diesmal auch für Europa.

So erklärte der Entwickler auf Twitter: „EU-Fans, wir arbeiten mit unseren Partnern bei SIE zusammen und hoffen, dass wir bald ein Update darüber geben können, was wir anbieten können.“

Die Firefly Edition von „The Last of Us“ hat gegenüber der Standard Edition einiges mehr zu bieten, darunter das Spiel ansich und das Prequel-Kapitel „Left Behind“. Ebenso mit enthalten sind eine Steelbook-Hülle, ein paar Comics mit neuen Titelbildern und eine frühzeitige Freischaltung von digitalen Inhalten. Eine Auflistung der Inhalte findet ihr hier.

Spieler, die sich noch nicht überwinden konnten, „The Last of Us“ zum Preis von rund 80 Euro für die PS5 zu kaufen, können von einem aktuellen Angebot profitieren. Als Paket mit einem DualSense-Controller kostet das Spiel samt Hardware momentan knapp unter 100 Euro.

Weitere Meldungen zum Remake von The Last of Us Part 1:

Auch die Tests zu „The Last of Us“ gingen inzwischen an den Start, wobei sich der Metascore bei einem Wert von 89 einpendelte und die Tester wieder eine klare Kaufempfehlung gaben, die allerdings eingeschränkt ist, sofern die Spieler bereits mit dem Remaster durch sind. Denn eine neue Story bekommen Käufer mit dem Remake nicht geboten.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren