The Last of Us Remake: Als Paket mit PS5-Controller für unter 100 Euro

Das Remake von "The Last of Us" steht kurz vor der Veröffentlichung. Falls ihr gleichzeitig einen DualSense-Controller benötigt, könnt ihr beide Fliegen mit einer Klappe schlagen und ordentlich sparen.

In den vergangenen Wochen wurde hitzig über den Preis des Remakes von „The Last of Us Part 2“ debattiert. 79,99 Euro möchte Sony für das PS5-Spiel haben, was der Standardpreis für neue First-Party-Games ist – und offensichtlich auch für Remakes älterer Spiele.

Während der PS5-Hersteller an der Preisgestaltung festhält, gingen erste Händler dazu über, eigene Preissenkungen vorzunehmen. Media Markt beispielsweise verkauft das Remake von „The Last of Us“ als Komplettpaket mit einem DualSense-Controller.

Doch auch wenn der Gesamtbetrag damit steigt, ist es am Ende ein lukratives Geschäft, da der Mehrpreis gegenüber dem Einzelkauf des Remakes recht überschaubar ist und der Gesamtpreis lediglich bei 99,99 Euro liegt. Das Angebot gilt sowohl für den weißen als auch für den schwarzen DualSense-Controller.

Mit „The Last of Us“ erwartet euch ein Remake des Originalspiels, das 2013 für PS3 veröffentlicht und im darauffolgenden Jahr für PS4 neu gemastert wurde. Zu den Features gehören ein modernisiertes Gameplay und eine erneuerte Steuerung.

Erscheinen wird das Remake von „The Last of Us“ am 2. September 2022 sowohl in einer Download- als auch einer Retail-Fassung exklusiv für die PS5. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt eine PC-Fassung. Während der Termin für den Rechenknecht noch aussteht, wurde kürzlich angedeutet, dass die PC-Fraktion nicht allzu lange warten muss.

Auch die ersten Tests gingen inzwischen online. Unser Review könnt ihr euch hier durchlesen. Auf die internationalen Wertungen gingen wir in einer anderen Meldung ein.

