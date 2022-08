The Last of Us Part I: Testberichte in der Übersicht und weiterer Trailer

The Last of Us Part I:

Die Neuauflage von "The Last of Us" steht kurz vor der Veröffentlichung. Wie die heute eingereichten Testberichte verdeutlichen, ist die Presse vollends überzeugt. Zusätzlich veröffentlichte Sony noch einen Trailer über die künstlerische Ausrichtung.

Das Embargo zu „The Last of Us Part I“ ist gefallen. Wie gut das umstrittene Remake von der Presse aufgenommen wird, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

„Ein technisches Wunderwerk“

Volle 100 Punkte gibt es von God is a Geek. In ihrem Fazit schreiben sie: „The Last of Us Part I ist ein technisches Wunderwerk, das Naughty Dogs klassische Überlebensgeschichte besser macht als je zuvor. Die Grafik ist großartig, ebenso wie der Ton, und alle anderen Änderungen machen es lohnenswert, das Spiel noch einmal zu spielen.“

CGMagazine ist ebenfalls voll überzeugt, entschied sich aber für 90 Punkte: „Naughty Dog haben mit The Last of Us Part 1 ein Meisterwerk von einem Remake geschaffen. All die Emotionen und die Action wurden in atemberaubender Weise auf die PS5 gebracht.“

85 Punkte stammen von Dexerto, die ihre Wertung folgendermaßen begründen: „The Last of Us ist so brutal, herausfordernd und unterhaltsam wie eh und je. Mit einer enorm verbesserten Grafik, kleinen, aber bedeutsamen Gameplay-Änderungen und einer großen Auswahl an Zugänglichkeitsoptionen ist dieses Teil 1-Remake ohne Zweifel die definitive Version für Neueinsteiger und langjährige Fans.“

Außer der Optik kaum etwas Neues

Auch SECTOR.sk schlägt mit 85 Punkten in diese Kerbe: „The Last of Us ist zurück mit dem ursprünglichen Spiel, das einige audiovisuelle Überarbeitungen erhalten hat, aber nichts wirklich Neues für die Spieler, die es bereits früher gespielt haben. Die Geschichte ist immer noch gut, die Rätsel sind immer noch nervig, und es gibt sogar einige neue Bugs.“

Bei Hardcore Gamer ist man zu einer Wertung von genau 80 Punkten gekommen. Es handle sich nämlich um ein „beeindruckendes Facelifting“, doch außer der Grafik hat das Remake kaum neues zu bieten.

So liest sich die gemischte Wertung von Attack of the Fanboy (60 Punkte): „Mit einem saftigen Preisschild und weniger Inhalt als sein mehr als akzeptables PS4-Gegenstück ist The Last of Us Part 1 ein völlig unnötiges Remake mit wunderschöner Grafik, das das veraltete Gameplay nur noch mehr hervorhebt.“

Lediglich vier von aktuell 91 Testberichten fallen neutral aus. Negativ bewertet hat das Abenteuer von Joel und Ellie überhaupt keiner. Damit kommt das überarbeitete Meisterwerk von Naughty Dog auf 89 MetaScore-Punkte.

Wie der PLAY3-Testbericht zum Spiel ausgefallen ist, erfahrt ihr hier:

Leitende Entwickler über die künstlerische Darstellung

Abgesehen von den eingetroffenen Testwertungen hat Sony PlayStation ein weiteres Video hochgeladen. Hier geht es um die künstlerische Gestaltung des neu gebauten Action-Adventures. Sowohl die Grafik, Beleuchtung und Umgebungen wurden gänzlich überarbeitet. Trotzdem ist Naughty Dog dem Original treu geblieben. Was genau die leitenden Entwickler zu sagen haben, erfahrt ihr im unten eingebundenen Video:

„The Last of Us Part I“ erscheint am 2. September – also diesen Freitag – für PlayStation 5. Bis die Neuauflage auch auf dem PC verfügbar ist, soll es nicht allzu lange dauern.

