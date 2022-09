The Last of Us Part I: Die PS5, PS4 und PS3 im grafischen Vergleich samt FPS-Check

The Last of Us Part I:

"The Last of Us Part 1" erscheint am morgigen Freitag für PS5.

Nachdem die Testwertungen zum „The Last of Us“-Remake ein positives Bild zeichneten, schauen wir uns heute die technischen Verbesserungen an. Um die verbesserte Grafik zu veranschaulichen, wurden dafür alle drei Versionen des Action-Adventures gegenübergestellt.

Erst einmal die Eckdaten:

PS3: 30 Gigabyte und 720p / 30 FPS.

PS4: 47 Gigabyte und 1080p / 60 FPS

PS4 Pro: 47 Gigabyte und 4K / 30 FPS oder 1800p / 60 FPS

PS5: 70 Gigabyte und native 4K / 30 FPS oder dynamische 4K / 60 FPS

Und hier das Vergleichsvideo:

Die visuelle Darstellung unterscheidet sich stark vom Remaster und besonders vom Original. Sowohl die Texturen, Beleuchtung als auch die Szenarien wurden komplett neu gestaltet. Zusätzlich fallen die Animationen noch realistischer aus. Viele Charaktermodelle und Assets basieren außerdem nun auf „The Last of Us Part II“.

Raytracing kommt überhaupt nicht zum Einsatz. Stattdessen hat Naughty Dog die Reflexionen mit SSR und Cubemaps erstellt. Auch Planar Reflections kommen zum Einsatz.

Probleme im Auflösungsmodus

Beim Auflösungsmodus scheint es laut ElAnalistaDeBits Probleme zu geben. So kommt es hier angeblich zu einer deutlichen Eingangsverzögerung. Erschwerend soll hinzukommen: Wegen VSync (vertikale Synchronisation) soll sich das Spielerlebnis nicht flüssig anfühlen. Selbiges war übrigens beim „Demon’s Souls“-Remake der Fall. Deshalb empfiehlt der Tester den Performance-Modus.

Unterstützt euer TV-Gerät oder Bildschirm die VRR-Funktion, könnt ihr diese im Performance-Modus aktivieren. Dadurch erhaltet ihr eine variable Bildwiederholrate von 60 bis 90 Frames. Habt ihr ein Gerät mit 120 Hz-Ausgabe, wird übrigens im Auflösungsmodus die Bildwiederholrate auf 40 FPS beschränkt.

Widmen wir uns jetzt den Ladezeiten: Tatsächlich braucht die PS5 grundsätzlich länger als die PS4 zum laden, was angesichts der verbesserten Technik nachvollziehbar ist. Die PS3 hingegen kann mit den leistungsfähigeren Konsolen nicht ansatzweise mithalten.

ElAnalistaDeBits weist darauf hin, dass diese Neuauflage auch auf der PS4 möglich gewesen wäre. Schließlich befindet sich die visuelle Darstellung ungefähr auf dem Level des zweiten Teils. Nebenbei erwähnt der Tester noch die gelungene Umsetzung der DualSense-Funktionen.

Unseren hauseigenen Testbericht zu „The Last of Us Part I“ könnt ihr euch hier durchlesen:

Wer die Neuauflage spielen möchte und zufällig noch einen neuen Controller gebrauchen könnte, sollte mal bei Media Markt vorbeischauen. Hier wird ein Bundle für 99 Euro angeboten, das sich aus einem schwarzen oder weißen DualSense und dem Spiel zusammensetzt.

Die Veröffentlichung erfolgt am morgigen Freitag für PS5.

