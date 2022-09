Naughty Dog: Weisen Bilder in The Last of Us auf neues Fantasy-Spiel hin?

Kürzlich wurde das Remake von „The Last of Us“ veröffentlicht. Einige Fans spekulieren nun, dass die Entwickler einen Hinweis auf das nächste Projekt im Spiel versteckt haben könnten.

Könnte Naughty Dog den Fans einen Hinweis darauf geben wollen, an was für einem Spiel sie derzeit arbeiten? Darüber munkelt die Community derzeit. Denn in dem am 2. September erschienenen Remake von „The Last of Us“ wurden nun neue Zeichnungen gefunden, die nicht Teil des ursprünglichen Spiels auf der PlayStation 3 waren.

Naughty Dog arbeitet derzeit an mehreren Projekten

Anfang des Jahres behaupteten Leaker, dass Naughty Dog an einer neuen Singleplayer-IP in einem Fantasy-Setting arbeitet. Der Co-Präsident des Studios, Neil Druckmann, soll bei dem Projekt jedoch nicht involviert sein. Naughty Dog selbst bestätigte, dass die Teams an mehreren Spieleprojekten arbeiten würde. Wobei es sich dabei handelt, wurde jedoch nicht verraten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Nun wird gemunkelt, dass das Studio einen Hinweis auf ihr nächstes Spiel in dem Remake von „The Last of Us“ versteckt haben könnte. Spieler haben in dem Titel eine Wand mit Kunstwerken gefunden, die es so weder in dem Original aus dem Jahr 2013, noch in der Remastered-Version aus 2014 gab. Zu sehen sind Zeichnungen, die verschiedene Fantasy-Artworks zeigen, wie ein Bild eines Pegasus, eine Frau neben einer Pferde-ähnlichen Kreatur oder ein Kunstwerk, auf dem sich ein Schwertträger einem schwarzen Drachen entgegenstellt. Das Gerücht wird derzeit unter anderem von dem Twitter-Kanal „Naughty Dog Central“ verbreitet.

Mehr zu Naughty Dog:

Dies wäre nicht das erste Mal, dass das Studio Hinweise auf kommende Projekte in einem ihrer Spiele versteckt. In „Uncharted 3“ aus dem Jahr 2011 kann man eine Zeitung finden, deren Schlagzeile lautet: „Wissenschaftler bemühen sich noch immer, tödlichen Pilz zu verstehen“. Knapp zwei Jahre später erschien zum ersten Mal „The Last of Us“.

Quelle: eXputer, TheGamer

Weitere Meldungen zu Naughty Dog, The Last of Us, The Last of Us Part 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren