Naughty Dog: Arbeit an mehreren Spielprojekten bestätigt

Naughty Dog arbeitet an mehreren Spielprojekten. Das gab das Studio hinter "Uncharted" und "The Last of Us" im Zuge der CES 2022 bekannt. Eines davon dürfte die Multiplayer-Komponente von "The Last of Us 2" sein.

Naughty Dog brachte in den vergangenen Monaten kein neues Spiel hervor. Dennoch stehen die Marken des Entwicklers im Rampenlicht. Denn nicht nur ein „Uncharted“-Film erobert bald die Kinos, auch „The Last of Us“ wird als Fernsehserie verfilmt.

Doch auch Videospiele sollen nicht vernachlässigt werden. Während der aktuellen CES 2022 bestätigte Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, dass das Studio an „mehreren Spieleprojekten“ arbeitet. Während er über den „Uncharted“-Film und die HBO-Show „The Last of Us“ sprach, fügte er am Ende hinzu: „Und wir brennen darauf, mit euch die zahlreichen Spieleprojekte zu teilen, die wir bei Naughty Dog in Arbeit haben.“

Multiplayer-Projekt und was noch?

Einzelne Spielenamen nannte Druckmann nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass es sich bei einem der Spiele um die Multiplayer-Komponente von „The Last of Us 2“ handelt, über die Naughty Dog im September 2021 recht rudimentär sprach.

In Bezug auf die anderen Projekte kann nur spekuliert werden. Vielleicht sehen wir einen neuen Teil der „Uncharted“-Reihe, der an das Ende von „Uncharted 4“ angelehnt ist. Denkbar wäre aber auch eine neue IP, die – so wie wir Naughty Dog kennen – eine neue Blockbuster-Reihe hervorbringen könnte.

In welcher Reihenfolge die Projekte entstehen oder ob mittlerweile eine vollständig parallele Entwicklung erfolgt, ist offen. Noch vor einigen Monaten verwies Naughty Dog darauf, dass es in der Regel nur ein Hauptprojekt gibt.

„Wir haben nicht zwei Projekte, an denen mehrere hundert Leute arbeiten. Wir haben ein [Projekt] und dann einige, die sich in der Vorproduktion befinden oder vielleicht gerade aus der Vorproduktion herauskriechen, aber wir müssen warten, bis das Hauptprojekt abgeschlossen ist, bevor wir alle von diesem Projekt abziehen“, so Naughty Dogs Evan Wells im vergangenen April.

Wie andere Triple-A-Studios benötigt auch Naughty Dog länger, um die großen Action-Blockbuster zu produzieren, da die Ressourcen für die Entwicklung moderner Spiele steigen. „The Last of Us Part 2“ wurde 2020 veröffentlicht, sieben Jahre nach dem Vorgänger. Im Vergleich dazu brachte das Studio zwischen 2007 und 2011 drei „Uncharted“-Spiele hervor.

