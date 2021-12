Naughty Dog: Entwickler lassen sich beim Multiplayer-Projekt von Fortnite inspirieren

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Naughty Dog seit einer Weile an einem noch unangekündigten Multiplayer-Titel. Wie Game-Director Anthony Newman auf dem hauseigenen Blog verlauten ließ, lässt sich das Studio bei den Arbeiten an dem besagten Projekt auch vom erfolgreichen Battle-Royal-Shooter "Fortnite" inspirieren.

Im Rahmen eines Eintrags auf dem hauseigenen Block verlor Game-Director Anthony Newman ein paar Worte über den Titel und wies darauf hin, dass sich die Entwickler von Naughty Dog bei den Arbeiten an ihrem Multiplayer-Projekt auch von Epic Games‘ erfolgreichem Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ inspirieren lassen. Wie Newman einräumte, stand er „Fortnite“ zu Beginn allerdings sehr skeptisch gegenüber und hat seine Meinung erst mit der Zeit geändert. Zunächst hielt Newman „Fortnite“ laut eigenen Aussagen nämlich lediglich für eine Modeerscheinung, die sich an ein ausschließlich jugendliches Publikum richtet.

Newman spricht von einer innovativen Erfahrung

„Allerdings habe ich damit komplett falsch gelegen“, führte der Game-Director auf Naughty Dogs Blog aus. „Fortnite ist wirklich inspirierend. Und das nicht nur als Multiplayer-Titel an sich. Sondern als Spiel allgemein. Mit jeder Season geht Epic Games unglaubliche kreative Risiken ein und lässt sich neue Wege einfallen, wenn es darum geht, das Spiel komplett umzugestalten. Und an Ideen scheint es ihnen dabei keineswegs zu mangeln.“

Vor allem die interaktiven Events in der Welt von „Fortnite“, die sich um Filme oder Live-Konzerte drehen, haben es Newman laut eigenen Aussagen angetan. Diese verdeutlichen nämlich, dass Epic Games mit den interaktiven und zeitlich begrenzten Multiplayer-Musik-Events neue Wege ging, um in der Welt der Multiplayer-Shooter für eine echte Innovation zu sorgen.

In wie weit in der Tat Elemente aus „Fortnite“ den Weg in das unangekündigte Multiplayer-Projekt von Naughty Dog finden werden, bleibt abzuwarten. Aktuell steht nämlich weiterhin in den Sternen, wann der besagte Titel endlich offiziell vorgestellt werden soll.

