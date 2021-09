The Last of Us Part 2: Naughty Dog ist noch nicht bereit den Multiplayer zu zeigen

Naughty Dog arbeitet bekanntermaßen an einem Multiplayer zu "The Last of Us". In einem neuen Statement hat das Entwicklerstudio noch einmal betont, dass der Multiplayer noch nicht bereit für eine Vorstellung ist.

Im Sommer des letzten Jahres veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog mit „The Last of Us: Part 2“ ein kontroverses Singleplayer-Abenteuer für die PlayStation 4, das sowohl Fans als auch neue Spieler zu hitzigen Diskussionen anregte. Im Gegensatz zum ersten Teil konnte man sich nicht online im Fraktionen-Multiplayer austoben.

Ein ambitioniertes Multiplayer-Projekt

Nun haben die Entwickler im Rahmen des „The Last of Us“-Tages noch einmal ein kurzes Statement zu dem geplanten Multiplayer gegeben. In einem Blogeintrag heißt es von offizieller Seite: „Kurz gesagt, wir arbeiten daran ─ wir sehen die Community-Kommentare, da viele von euch nach einem Multiplayer schreien und Updates wollen. Fürs Erste sagen wir, dass wir lieben, was das Team entwickelt und wir möchten ihm Zeit geben, um das ambitionierte Projekt zu entwickeln.“

Man möchte erst weitere Informationen enthüllen, sobald das Projekt bereit dafür ist. Allerdings weist man noch einmal darauf hin, dass man das Team vergrößert und Mitarbeiter für ein Multiplayer-Projekt sucht. Zuletzt hatten Stellenausschreibungen bereits angedeutet, dass man einen Standalone-Multiplayer entwickelt, der ohne entsprechendes Hauptspiel veröffentlicht werden wird. Dabei könnte es sich selbstverständlich um einen „The Last of Us“-Multiplayer handeln.

Des Weiteren hat man noch keine Informationen zu einer potentiellen „Director’s Cut“-Version von „The Last of Us: Part 2“ verraten, die entsprechende Verbesserungen in einer PlayStation 5-Fassung mit sich bringen könnte. Sobald Naughty Dogs weitere Informationen zu den eigenen Projekten enthüllt, lassen wir euch umgehend davon wissen.

