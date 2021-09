The Last Of Us Part 2: Merchandise vorgestellt und neue Inhalte angedeutet

Am Wochenende findet wieder einmal der "The Last Of Us Day" statt. Wie die Entwickler von Naughty Dog andeuten, soll das Event genutzt werden, um neue Inhalte anzukündigen beziehungsweise vorzustellen.

"The Last of Us: Part 2": Was plant Naughty Dog?

Am kommenden Sonntag, den 26. September 2021 begehen Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog ein weiteres Mal den sogenannten „The Last Of Us Day“.

Wie auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gegeben wurde, wird der „The Last Of Us Day“ in diesem Jahr zum einen mit frischem Merchandise zu „The Last of Us: Part 2“ gefeiert. Weitere Details zu diesem findet ihr hier. Beim neuen Merchandise wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen heißt es weiter: „Zusätzlich zu diesen Angeboten bringen wir euch am 26. September um 18 Uhr CET (bzw. 9 Uhr PT) ganz neuen Content.“

Ein PS5-Upgrade? Ein Battle-Royal-Modus? Oder etwas ganz anderes?

Da die Jungs und Mädels von Naughty Dog bisher nicht näher ins Detail gehen wollten, kann aktuell nur spekuliert werden, was das Studio plant. Die Spekulationen reichen von einer nativen PlayStation 5-Version zu „The Last of Us: Part 2“, über die „Fractions“ genannte Mehrspieler-Komponente bis hin zu einem Battle-Royal-Modus, der kürzlich durch die Gerüchteküche geisterte.

Zum Thema: The Last of Us Part 2: Dataminer entdeckt Hinweise auf einen Battle-Royal-Modus

Denkbar, wenn auch eher unwahrscheinlich wäre sicherlich auch eine zusätzliche Story-Episode, wie sie damals mit „Left Behind“ veröffentlicht wurde. Spätestens am Wochenende sind wir schlauer. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr Interesse an weiteren Inhalten zu „The Last of Us: Part 2“?

Oder sollte sich Naughty Dog eurer Meinung nach besser auf neue Projekte konzentrieren? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: PlayStation Blog

