Naughty Dog: Entwickler nennen ihre Spiele des Jahres 2021

Anlässlich des in Kürze zu Ende gehenden Videospieljahres 2021 blickten auch die Entwickler von Naughty Dog noch einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurück und kürten auf dem hauseigenen Blog die ihrer Meinung nach besten Spiele des Jahres.

Auffällig ist, dass die Sieger der Entwickler dieses Mal recht breit gestreut sind. Zu den von den führenden Naughty Dog-Köpfen genannten Spielen gehörten unter anderem das auf den The Game Awards 2021 ausgezeichnete Coop-Abenteuer „It Takes Two“, Nintendos „Metroid Dread“, das von Housemarque entwickelte „Returnal“ oder der vor wenigen Wochen veröffentlichte Horror-Titel „The Dark Pictures: House of Ashes“. Als Gewinner aus der Umfrage ging allerdings der Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“ hervor, der gleich von mehreren Entwicklern als bestes Spiel des Jahres 2021 genannt wurde.

Entwickler heben das innovative Konzept hervor

Game-Director Matthew Gallant kommentierte „Deathloop“ wie folgt: „Eine immersive Simulation in eine Zeitschleife zu setzen, war eine brillante Idee. Jeder Raum, den Sie besuchen und wieder besuchen, wird reichhaltiger, da Sie neue Werkzeuge, neue Informationen und eine neue Wertschätzung für das Erzählen von Geschichten in der Umwelt erhalten. […] Am wichtigsten ist, dass Deathloop mir geholfen hat, meine schlechten immersiven Sim-Gewohnheiten zu durchbrechen. Die Zeitschleifenstruktur gab mir die Erlaubnis, fehlerfreie Zero-Kill-Zero-Alert-Runs zu spielen und einen improvisatorischeren und chaotischeren Spielstil anzunehmen.“

Game-Director Kurt Margenau ergänzte: „Ich habe Arkanes Level- und Mechanik-Design in Dishonored schon immer bewundert, und mit Deathloop habe ich das Gefühl, dass sie ihre immersive Sim-Natur vollständig angenommen und eine völlig einzigartige Struktur eines Spiels daraus entwickelt haben. Es ist eine so einfache Prämisse, aber es ist so komplex, wie Sie als Spieler alles entwirren. Geniale Arbeit.“

Weitere Aussagen zu „Deathloop“ und den diesjährigen Favoriten der Naughty Dog-Entwickler findet ihr auf der offiziellen Website des Studios.

